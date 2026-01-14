В PPEM 2.4 реализован новый уровень удобства и безопасности для администрирования СУБД

Postgres Professional представляет обновление платформы администрирования СУБД — Postgres Pro Enterprise Manager 2.4. Релиз сфокусирован на повышении удобства использования, безопасности и надежности платформы. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Планы запросов теперь в репозитории

В версии PPEM 2.4 переработана логика хранения визуализированных планов запросов. Ранее пользовательские планы сохранялись в локальном хранилище браузера, что создавало неудобства: при смене устройства или очистке кэша данные терялись, а поделиться планом с коллегой было невозможно.

В PPEM 2.4 планы переехали в базу данных репозитория. Это означает, что: планы больше не зависят от браузера или операционной системы и доступны с любого устройства после авторизации; каждому плану присваивается уникальный идентификатор, а кнопка «Поделиться» позволяет сгенерировать ссылку для быстрого обмена планом с коллегами; полный цикл работы с планами — создание, просмотр, редактирование и удаление — теперь осуществляется через API менеджера.

Такой подход упрощает совместный анализ запросов и делает работу с СУБД более прозрачной внутри команды.

Управление ролями и безопасностью

Платформа PPEM продолжает развиваться как инструмент для полноценного администрирования без необходимости постоянного переключения в консоль. В релизе 2.4 реализована поддержка протокола аутентификации OpenID Connect (OIDC), внедрена проверка сложности пароля, а также добавлено требование обязательной смены пароля при первом входе в систему. Эти изменения усиливают контроль доступа и упрощают интеграцию платформы в корпоративные системы аутентификации.

Диагностика и мониторинг

Улучшения получил инструмент «Профиль ожиданий», используемый для анализа узких мест производительности. В новой версии всплывающая подсказка на диаграмме стала информативнее и теперь показывает топ-7 событий ожидания внутри запроса. Параметры pg_wait_sampling можно настраивать непосредственно из интерфейса профиля ожиданий, а применение настроек выполняется через reload конфигурации без перезапуска инстанса. Внесенные изменения упрощают диагностику проблем производительности и сокращают время реакции на инциденты.

«В PPEM 2.4 мы сделали мощный рывок в удобстве и безопасности. Реализовали долгожданную функцию хранения планов запросов в репозитории, добавили корпоративную аутентификацию через OIDC и переработали ключевые инструменты для диагностики. Теперь работать в команде проще, а платформа стала еще надежнее» — сказал руководитель продукта Иван Некрылов.

Новый дашборд «Резервное копирование»

Раздел «Резервное копирование» обрел новый дашборд со сводными показателями общего состояния резервного копирования. Если в процессе резервного копирования возникают ошибки или для экземпляра отсутствует резервная копия, дашборд отображает эту информацию наглядно на едином экране интерфейса, облегчая контроль и оперативное выявление проблем.

Работа с операциями

В «Консоли заданий» усовершенствована работа со сложными и многоступенчатыми операциями. Теперь, если операция завершилась сбоем на одном из этапов, нет необходимости перезапускать ее полностью. Появилась возможность перезапустить конкретный шаг или только те шаги, которые завершились некорректно. Дополнительно таблица шагов стала более детальной: отображается время начала, длительность выполнения и текст ошибки для каждого этапа.

Улучшения для удобства эксплуатации

В релизе PPEM 2.4 реализован ряд доработок, повышающих удобство повседневной эксплуатации платформы. Так, в раздел триггеров и уведомлений добавлена история срабатывания правил с возможностью ее очистки. Со страницы пресетов появилась возможность массово применять настройки к группе инстансов. Также была добавлена возможность удаления примененного пресета и регулировка уровня логирования при создании резервных копий. Кроме того, были обновлены рекомендации по развертыванию PPEM в контейнерных средах.