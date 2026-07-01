«Ред Софт» и Postgres Professional актуализировали совместимость всей линейки СУБД с «Ред ОС»

«Ред Софт» и компания Postgres Professional подтвердили актуальный статус технологического партнерства. Стороны успешно завершили тестирование и обновили сертификаты совместимости операционной системы «Ред ОС» 8 со всей ключевой линейкой продуктов экосистемы Postgres Pro, включая новейшие версии СУБД и вспомогательных инструментов. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

«Ред Софт» и Postgres Professional объявляют об актуализации сертификатов совместимости, подтверждающих корректную работу полного спектра решений Postgres Professional под управлением операционной системы «Ред ОС» 8. Данное обновление гарантирует, что текущие версии продуктов сохраняют стабильность, производительность и полную функциональность на платформе «Ред ОС» в актуальных релизах.

«Ред ОС» – российская операционная система, позволяющая строить функциональные ИТ-инфраструктуры для комфортного перехода с зарубежных решений. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. «Ред ОС» может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до первой категории значимости включительно.

Postgres Pro – отечественная система управления базами данных. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК. В мае 2026 г. к ней добавилась Postgres Pro AXE — новая редакция СУБД, где транзакционная и аналитическая нагрузка объединены в едином контуре.

Обновленные сертификаты были получены на следующие компоненты экосистемы Postgres Professional: Postgres Pro Backup Enterprise, Postgres Pro AXE, Postgres Pro Enterprise Manager, Postgres Pro Certified 18, Postgres ProGate Certified, Postgres Pro Enterprise Certified 18, Postgres Pro Shardman 18, Postgres Pro Enterprise 18, Postgres Pro Standard 18.

«Обновление сертификатов совместимости с экосистемой Postgres Professional продемонстрировало, что «Ред ОС» 8 соответствует требованиям для корпоративных СУБД. Результаты гарантируют заказчикам надежную основу для создания импортонезависимой ИТ-инфраструктуры без технологических ограничений», — отметила Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

«Мы обновили совместимость с операционной системой «Ред ОС» 8 для всей нашей линейки продуктов, включая транзакционные и аналитические версии СУБД Postgres Pro, а также инструменты управления, миграции и резервного копирования. Это шаг вперед в нашем технологическом партнерстве с «Ред Софт». Для организаций, участвующих в проектах импортозамещения, наличие актуальных сертификатов подтверждает стабильность и полную функциональность нашего программного стека в промышленной эксплуатации», — сказал Алексей Викулин, руководитель по развитию бизнеса Postgres Professional.

Актуализация сертификатов подчеркивает непрерывность развития стратегического сотрудничества двух российских вендоров. Заказчики, строящие импортонезависимую ИТ-инфраструктуру на базе «Ред ОС» 8, получают проверенный стек для работы с данными любого масштаба.