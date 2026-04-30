Merlion запустила демостенд для СУБД Postgres Pro Enterprise Manager

Компания Merlion объявила о запуске демостенда для СУБД Postgres Pro Enterprise Manager. Новая демонстрационная среда полностью готова для задач централизованного управления базами данных на базе Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM), призванной упростить эксплуатацию сложных СУБД-ландшафтов. Платформа позволяет администрировать сотни экземпляров баз данных из единого окна, автоматизируя рутинные операции и снижая влияние человеческого фактора.

Новый стенд предоставляет доступ к полному циклу управления базами данных, от развертывания экземпляров Postgres Pro до их постановки под мониторинг PPEM. Система анализирует SQL-запросы в реальном времени и выполняет поиск «узких мест» производительности. Для демонстрации типовых операций администрирования используется графический интерфейс, что критически важно для команд, переходящих с зарубежных решений.

Теперь партнерам и заказчикам стало доступно не только общее демо платформы онлайн, но и индивидуальное тестирование системы в конфигурации, приближенной к реальной инфраструктуре. Можно заказать персональный показ или запросить доступ к виртуальной среде для проведения собственных функциональных тестов. Это позволит детально разобрать специфические задачи по импортозамещению и безопасности СУБД в связке с экспертной поддержкой вендора.

Станислав Васильев, руководитель отдела поддержки продаж программного обеспечения технического центра Merlion, сказал: «Запуск выделенного стенда позволяет нам не просто показывать интерфейс, а моделировать реальные сценарии эксплуатации. Заказчики и партнеры смогут протестировать выбранную архитектуру решения перед внедрением в продуктивный контур и при необходимости скорректировать её, значительно оптимизировав бюджет проекта».

Технический центр Merlion обеспечивает экспертную поддержку при внедрении российских ИТ-решений, предоставляя инфраструктуру для пилотирования и проверки совместимости ПО.