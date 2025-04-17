Postgres Professional обновила графическую платформу для СУБД Postgres Pro

Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM), графическая платформа для администрирования и мониторинга СУБД Postgres Pro, получила обновление до версии 2.1.0. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

РРЕМ спроектирован по принципу «единого окна» и позволяет работать со всеми экземплярами базы данных из единой консоли через браузер, при этом сильно упрощает повседневную работу администратора базы данных.

В новой версии PPEM пользователей ждут расширенные технические возможности, а также изменения в интерфейсе.

Работа с кластерами репликации и интеграция с менеджером отказоустойчивости BiHA

Добавлена поддержка кластеров потоковой репликации – администратор может создать кластер из существующего экземпляра и отобразить в нужном разделе. Сделан первый шаг к полноценной поддержке отказоустойчивых кластеров — видны уже существующие кластеры BiHA, также есть возможность удалять узлы из существующего кластера.

Обновление панели навигации

Панель переработана с учетом реального опыта инфраструктурных и прикладных DBA. Страницы, которые чаще используют инфраструктурные DBA, сгруппированы в разделе «Инфраструктура». Раздел «Базы данных», для задач прикладных DBA, выведен на первый уровень панели навигации для удобного и быстрого доступа к списку БД.

Проверка целостности каталога данных экземпляра

Проверить каталог данных экземпляра можно с помощью команды checkdb, доступной в составе команд расширения pg_probackup. Команда выполняет физическую проверку всех файлов в каталоге данных: проверяет целостность заголовков страниц и контрольные суммы на уровне блоков.

Добавление роли «Пользователь консоли»

Новая роль для гибкого управления доступом к web-консоли psql. Только пользователи с соответствующей ролью смогут обращаться к консоли psql из интерфейса PPEM для управления БД.

Установка и работа с расширениями Postgres Pro

В панели навигации доступен новый раздел «Расширения», где отображается список установленных расширений с возможностью их удаления, а также блок «Установка расширения», в котором можно инсталлировать расширения для конкретной БД.

Управление источниками данных

Начиная с версии 2.1.0 в разделе «Источники данных» есть возможность создавать внешние хранилища для метрик и журналов сообщений, которые собирает утилита pgpro-otel-collector. В качестве внешнего хранилища метрик поддерживается подключение к системе Prometheus, а для хранения журналов сообщений — к системе Elasticsearch. Подход с внешним хранилищем – приоритетный, т.к. разгружает служебный репозиторий PPEM от хранения дополнительных данных и избавляет DBA от дополнительного масштабирования и контроля за служебным репозиторием. Внешние хранилища предназначены для хранения большого объема данных определенного типа, а также их можно масштабировать и управлять независимо от PPEM.

Пользовательские SQL-метрики

В пространстве экземпляра на странице «Метрики» –> «SQL-метрики» доступно создание и просмотр пользовательских метрик. В режиме создания и редактирования SQL-метрики пользователь может выбрать конкретную базу данных, пользователя, от которого будет выполнен запрос, и задать интервал сбора. Список созданных метрик будет отображаться на странице, а просмотр значения метрики доступен по клику на ее имя.