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Postgres Professional выпустила новую версию графической платформы управления СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, российский разработчик СУБД, представила новую версию Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) — графической платформы для комплексного управления и мониторинга СУБД Postgres Pro.

РРЕМ устроена по принципу «единого окна» и позволяет работать со всеми экземплярами базы данных из единой консоли через браузер. Решение охватывает полный спектр задач администратора баз данных, значительно упрощая работу над рутинными задачами. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

В версии Postgres Pro Enterprise Manager 1.3 представлены следующие изменения: улучшена выразительность пользовательского интерфейса; добавлена поддержка диагностического профайлера PGPRO_PWR; добавлен экран с информацией о ролях экземпляра; добавлена возможность создания групп пользователей РРЕМ; реализована поддержка LDAP; предусмотрено принудительное завершение сессии или запроса; добавлена возможность планирования регламентных задач.

postgres_pro_ppem.png

Фото: Postgres Professional
Postgres Professional выпустила новую версию графической платформы управления СУБД Postgres Pro

Кроме этого, в новой версии оптимизирована производительность приложения и исправлены ошибки.

PPEM доступна пользователям любой СУБД линейки Postgres Pro. Также платформу можно использовать для гибридных ландшафтов: Postgres Pro + СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL.

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Postgres Professional — российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro на основе PostgreSQL.

Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в четырех вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированные ФСТЭК версии. В команде Postgres Professional — все основные разработчики ядра Postgres в России. Специалисты компании оказывают поддержку полного цикла: аудит, помощь в миграции, техподдержку 24х7 и SLA, обучение, заказные разработки, сертификацию специалистов.

Команда Postgres Professional не только разрабатывает отечественную СУБД Postgres Pro, но и развивает PostgreSQL.

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