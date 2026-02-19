Разделы

«СофтМастерс» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro и ООО «СофтМастерс» объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise 17 и Информационно-логистической системы (ИЛС) ILSAR. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

ИЛС ILSAR — информационно-логистическая система для полного автоматизированного учета, планирования ресурсов при ведении стивидорной деятельности экспортно-импортных терминалов/портов с навалочными, генеральными, наливными, накатными, зерновыми типами перерабатываемых грузов и специализированной/универсальной технологией перевалки, предприятий промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ), погрузочно-транспортных управлений (ПТУ). Задачи учета отгрузок и внутризаводской логистики для химических, металлургических, добывающих предприятий, предприятий производства стройматериалов.

Postgres Pro Enterprise — флагманская редакция СУБД Postgres Pro для высоконагруженных систем. Включает более 100 основных разработок – BiHA, поддержка пакетов Oracle, приоритизация ресурсов, расширение Proxima, управление жизненным циклом информации (ILM), встроенный механизм сжатия данных (CFS), интеллектуальная система оптимизации запросов, маскирование данных, диагностический модуль pgpro_pwr, функция «администратор без доступа к данным», графическая платформа PPEM и др. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

