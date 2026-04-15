Postgres Professional объявляет итоги 2025 года

Postgres Professional, российский разработчик систем управления базами данных (СУБД), объявляет итоги 2025 г. Ключевой результат — выход на рынок аналитики данных, рост инвестиций в разработку новых продуктов и сторонние высокотехнологичные проекты. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Финансовые показатели: повышение прозрачности и рост инвестиций

В отчетном году выручка компании составила 6,6 млрд руб., что подтверждает статус Postgres Professional как крупнейшего вендора на российском рынке OLTP СУБД. При этом в 2025 г. компания перешла на новую методологию учета, рекомендованную аудиторами. Изменение подхода обеспечивает большую прозрачность.

Прибыльность Postgres Professional по новой методологии составила 45%, что превысило планы компании. При чистой прибыли в 3 млрд руб. компания сохраняет высокий уровень рентабельности, несмотря на значительные инвестиции в технологическое развитие собственных разработок с целью перехода к семейству интегрированных продуктов для работы с данными и очередной раунд поддержки компании «Флант».

Новые продукты и технологии

Стратегические инвестиции в новые направления уже принесли первые результаты. В 2025 г. в портфеле продуктов Postgres Professional появились:

– Tengri Data Platform — масштабируемая аналитическая платформа для работы с большими данными до 10 петабайт. Решение было представлено в конце года и вызвало высокий интерес со стороны заказчиков и партнеров и уже проходит пилотные внедрения в ретейле и финансовом секторе.

– Postgres Pro Machine — программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие максимальную производительность и надежность за счет глубокой интеграции железа и софта.

– ProGate — комплексное решение для миграции и репликации данных с автоматизацией ключевых этапов, позволяющее переносить данные со скоростью до 80 ТБ / сутки.

– Инструменты ИИ — технологии искусственного интеллекта активно интегрируются в продукты компании и уже применяются как в системах эксплуатации СУБД, так и в аналитических платформах, например, в агентах, повышающих эффективность анализа данных.

Стабильность в ключевых сегментах

Postgres Pro Enterprise остается ключевым драйвером спроса среди крупных заказчиков. Основной интерес к флагманской СУБД продолжают проявлять крупнейшие компании из банковской отрасли, нефтегазового сектора, а также федеральные ведомства и госкорпорации. Общее число заказчиков компании продолжило увеличиваться и в марте 2025 г. превысило 3000.

Расширение возможностей флагманских продуктов

В 2025 г. большие улучшения получили ключевые СУБД семейства Postgres Pro — Standard, Enterprise и Shardman. В составе решений доступны обновленная панель управления и мониторинга Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM), встроенный отказоустойчивый кластер BiHA, дальнейшее развитие получило решение для резервного копирования Postgres Pro Backup Enterprise, решение по адаптивной оптимизации запросов (AQO). Решения позволяют компаниям-клиентам: оптимизировать затраты — тратить меньше на администрирование и эффективнее использовать вычислительные ресурсы; повысить надежность и безопасность — защититься от простоев, повысить отказоустойчивость систем и безопасность данных; ускорить работу — формировать быстрые запросы, получать мгновенный отклик для пользователей, эффективнее работать с аналитикой.

Оптимизация для «1С»

Отдельное направление работы компании — глубокая оптимизация СУБД под «1С:Предприятие» в рамках специальной версии Postgres Pro Enterprise для «1С». По результатам партнерских тестов, Postgres Pro Enterprise для «1С» признан оптимальным решением по сочетанию производительности, функциональности и удобства использования. В рамках нагрузочного тестирования «1С:ERP Управление предприятием» на 30 тыс. пользователей индекс производительности APDEX составил 0,86 при загрузках процессора менее 30%, причем испытания проводились на массово доступном серверном оборудовании.

Крупнейшие публичные миграции в госсекторе и банках

В 2025 г. компанией был реализован ряд знаковых для России проектов по миграции на отечественный СУБД:

– В июне 2025 г. Федеральное казначейство завершило уникальный проект миграции ГИС ГМП (240 ТБ) с Oracle на Postgres Pro Shardman. Это одна из крупнейших баз данных, переведенных на российскую СУБД среди федеральных ведомств.

– Летом 2025 г. Газпромбанк перевел автоматизированную банковскую систему (АБС) с Oracle на Postgres Pro Enterprise. Подготовка заняла более двух лет, а сама миграция проведена в рекордно короткие сроки — 3 часа. Производительность АБС выросла, стабильность сохранена. Это первый масштабный кейс перевода на российскую СУБД критически важной АБС.