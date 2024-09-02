Postgres Pro Enterprise Manager: обновление платформы для управления и мониторинга СУБД Postgres Pro

Компания Postgres Professional, российский разработчик СУБД, выпустила обновленную версию Postgres Pro Enterprise Manager (PPEM) 1.5.1 — графической платформы для комплексного управления и мониторинга СУБД Postgres Pro. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

РРЕМ спроектирован по принципу «единого окна» и позволяет работать со всеми экземплярами базы данных из единой консоли через браузер, значительно упрощая повседневную работу администратора базы данных.

Решение охватывает полный спектр задач из четырех основных категорий: обслуживание и конфигурирование, диагностика производительности, контроль регламентных задач, резервное копирование и восстановление. Встроенный мониторинг даёт возможность отслеживать основные метрики производительности и создавать собственные графики, визуализирующие показатели нагрузки на базу данных информационной системы заказчика и др.

Среди ключевых изменений Postgres Pro Enterprise Manager версии 1.5.1:

– Добавлена поддержка сервера аутентификации Microsoft Active Directory.

– Добавлена возможность выбора отдельных баз данных для восстановления из резервных копий pg_probackup, а также возможность выбора существующих backup-каталогов pg_probackup.

– Данные графиков теперь можно экспортировать в файлы в формате csv, что позволяет обмениваться ими, при необходимости — проводить анализ и визуализацию во внешних системах.

– Реализована возможность создания отчетов профайлера pgpro_pwr не только по выбранному фрагменту времени, но и по конкретным номерам снимков.

– Добавлена возможность запуска РРЕМ от имени пользователя-владельца СУБД.

– Реализован постраничный вывод сообщений при просмотре журнала выполнения команд для улучшения навигации по журналу и облегчения общего восприятия страницы.

– Открытие визуализации активного плана теперь происходит на новой вкладке браузера для удобства навигации по платформе.

– Добавлено управление уровнем сбора информации об экземпляре СУБД, что позволяет настраивать количество получаемой информации об инстансе СУБД для различных целей мониторинга.

– Реализованы множественные улучшения на странице SQL Статистика, добавлены метрики, повышено удобство восприятия страницы.

Кроме этого, список поддерживаемых ОС дополнен дистрибутивом «РОСА Хром» 12.5.1. Также исправлен ряд ошибок и улучшена производительность системы.

PPEM доступна пользователям любой СУБД линейки Postgres Prо и гибридных ландшафтов: Postgres Pro + СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL.