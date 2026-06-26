Postgres Professional выпустила новую версию графической платформы для управления СУБД PPEM 2.7 с ИИ-ассистентом

Postgres Professional представила обновление платформы администрирования СУБД — Postgres Pro Enterprise Manager 2.7. Главным нововведением релиза стала интеграция ИИ-ассистента AskPostgres непосредственно в интерфейс платформы. При этом ИИ-ассистент, в отличие от других графических платформ управления БД на рынке, доступен к использованию и в триальной версии PPEM 2.7. Также в новой версии появился журнал истории изменений в кластере, мастер настройки WAL-архивирования и улучшения модуля истории активных сессий.

Версия 2.7 развивает платформу как единое рабочее пространство для задач корпоративного DBA: администратор может быстрее получать экспертную поддержку, видеть историю изменений в инфраструктуре, настраивать критически важные процессы резервного копирования и анализировать производительность без переключения между разными инструментами.

«В PPEM 2.7 мы сделали шаг к более интеллектуальному администрированию СУБД. AI-ассистент AskPostgres помогает администраторам быстрее находить ответы на вопросы по диагностике и оптимизации, а новые инструменты истории изменений, WAL-архивирования и анализа активных сеансов делают эксплуатацию Postgres Pro Enterprise более прозрачной и эффективной», — отметил Борис Пищик, руководитель продукта Postgres Pro Enterprise Manager.

Главным нововведением версии 2.7 стала интеграция с ИИ-ассистентом AskPostgres. Теперь администраторы могут получать экспертные ответы на вопросы по администрированию, диагностике и оптимизации PostgreSQL непосредственно в интерфейсе PPEM, не переключаясь на документацию.

Кнопка вызова ассистента добавлена в правый верхний угол панели управления. Ответы от языковой модели поступают в режиме реального времени: пользователь может остановить генерацию или продолжить диалог в рамках одной сессии с сохранением контекста.

В PPEM 2.7 добавлен специальный журнал, отслеживающий изменения в кластере. Он фиксирует обнаружение нового кластера, добавление и удаление отдельных узлов, изменение роли, включая повышение до primary или понижение до реплики, а также смену статуса узла и общего состояния здоровья кластера.

В платформе появился мастер настройки непрерывного WAL-архивирования на базе Postgres Pro Backup Enterprise (pg_probackup), что упрощает подготовку СУБД к восстановлению на момент времени (PITR). Теперь в интерфейсе можно настроить количество потоков, размер пакета, таймауты, алгоритмы и уровни сжатия. Статус настройки WAL-архивации выводится на странице «Экземпляр / Обзор».

Инструмент диагностики производительности ASE (Active Session Engine), впервые представленный еще в предыдущей версии платформы, получил ряд доработок, направленных на повышение стабильности и удобства анализа исторических профилей ожиданий. Например, пользователи могут просматривать план выполнения конкретного запроса непосредственно из таблиц детализации ASE.

Раздел «Учёт ресурсов» дополнился почасовой детализацией по каждому экземпляру. Кликнув по параметру «Общее потребление CPU» для нужного инстанса, администратор попадает на страницу с почасовой таблицей.

В PPEM 2.7 также появилась возможность заменить рефери-узел в BiHA-кластере напрямую, без предварительного удаления. Это снижает количество ручных шагов в операционном процессе. Также проведён ряд улучшений на уровне платформы: оптимизированы алгоритмы выполнения операций и определения ролей во встроенных кластерах. Завершен перевод интерфейса на английский язык.

Графическая платформа управления БД Postgres Pro Enterprise Manager входит в комплект поставки любой версии СУБД линейки Postgres Pro без дополнительных лицензий. Версия 2.7 платформы уже доступна для установки.