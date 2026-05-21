Выручка «дочки» Amdocs в России упала почти вдвое

Выручка российской «дочки» Amdocs по итогам 2025 г. упала на 44% — с 5,55 млрд до 3,1 млрд руб., следует из ее финансовой отчетности. Годом ранее компания показывала рост на 10,6%, однако теперь бизнес одного из старейших поставщиков биллинговых систем для российских операторов связи резко пошел вниз.

Снижение выручки

Как выяснил CNews, выручка компании Amdocs за 2025 г. сократилась на 44%, до 3,1 млрд руб. В 2024 г. она составляла 5,55 млрд руб., а в 2023 г. — 5,02 млрд руб.

Таким образом, динамика была такой: рост на 10,6% в 2024 г. сменился резким падением в 2025 г. Эти цифры содержатся в финансовой отчетности компании, с которой ознакомилось издание.

В глобальном масштабе Amdocs завершила 2025 финансовый год с выручкой $4,53 млрд, что на 9,4% меньше, чем в 2024 г. Однако сама компания объясняет это завершением низкомаржинальных непрофильных проектов, подчеркивая, что без их учета выручка выросла на 3,1% в постоянной валюте.

«Несущественный» бизнес

В России Amdocs действует через дочернюю структуру — ООО «Амдокс Солюшнз Лтд», которое было зарегистрировано в Москве в 2001 г. На протяжении многих лет компания занимала прочные позиции на отечественном рынке, обслуживая крупных операторов — «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Мегафон» (в 2009 г., по данным TAdviser использовали Amdocs CRM), а также принимая участие в масштабных внедрениях биллинговых систем для «Связьинвеста» и «Ростелекома».

Хотя Amdocs считается иностранной корпорацией, после начала СВО в 2022 г. она, в отличие от многих других зарубежных компаний, не стала заявлять о полном уходе с российского рынка. Вместо этого Amdocs выбрала тактику сохранения юридического присутствия при фактическом прекращении операционной деятельности. Американо-израильский ИТ-гигант не стал резко сворачивать бизнес, а минимизировал риски и перестроил работу в стране.

Весной 2022 г. руководство Amdocs объявило о неукоснительном соблюдении санкций США. Корпорация полностью остановила новые продажи своих программных продуктов, лицензий и услуг на территории России. Длительное время компания оставалась в стране лишь для технической поддержки критически важной ИТ-инфраструктуры существующих крупных клиентов, биллинговые системы которых построены на решениях Amdocs.

Приблизительно тогда же генеральный директор Шуки Шеффер (Shuki Schaeffer) заявил, что бизнес Amdocs в России и на Украине является «несущественным» и составляет около 1% от глобальной выручки. Одновременно компания сообщила о приостановке новых продаж в России.

Окончательное разделение произошло без громких ликвидаций. Так, в начале 2024 г., по данным издания «Ведомости», российский оператор «Вымпелком» выкупил права на исходный код ядра используемой биллинговой системы Amdocs. Это позволило оператору перейти на самостоятельную поддержку софта, а Amdocs — фактически изолировать свой продукт от дальнейшего развития на территории России. Условия соглашения с Amdocs топ-менеджеры «Вымпелкома» не раскрыли.

Amdocs избежала банкротства своего юридического лица (как это случилось с Oracle) и сохранила формальное присутствие, сведя реальную деловую активность в России к нулю.

Тем не менее уже в 2024 г. российское юрлицо увеличило выручку до 5,55 млрд руб. Резкое падение в 2025 г., вероятно, объясняется тем, что Amdocs, по всей видимости, следует общему курсу западных ИТ-компаний на максимальное сокращение присутствия в России.

Косвенно это подтверждают данные аналитического агентства AK&M: сделки по выходу иностранцев из российских активов в 2025 г. практически остановились — в третьем квартале было закрыто лишь пять таких транзакций

Подробнее про Amdocs

Amdocs — международный разработчик программного обеспечения и поставщик ИТ-услуг для телекоммуникационной и медиа-отрасли. Компания была основана в 1982 г. в Израиле как подразделение издателя телефонных справочников Golden Pages.

Amdocs — публичная корпорация со штаб-квартирой в Честерфилде (штат Миссури, США), акции которой торгуются на бирже NASDAQ (тикер DOX). Ключевые фигуры в руководстве — генеральный директор Шуки Шеффер и финансовый директор Тамар Рапапорт Дагим (Tamar Rapaport Dagim).

Компания специализируется на разработке биллинговых систем, CRM-решений, а также систем операционной и бизнес-поддержки (OSS/BSS) для операторов связи. По данным на 2025 г., штат Amdocs насчитывает порядка 26 тыс. сотрудников по всему миру.

