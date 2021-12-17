Aruba объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN

Aruba (принадлежит Hewlett Packard Enterprise) объявила об интеграции Aruba SD-WAN с облачным сервисом AWS Cloud WAN платформы Amazon Web Services (AWS).

Это новое решение даст возможность клиентам Aruba использовать основанный на политиках сервис AWS Cloud WAN для создания расширенных топологий глобальных сетей (WAN) с поддержкой сегментации, органично включая в них инфраструктуры Aruba SD-WAN. Теперь всеми возможностями сегментации в Edge-сетях, как локальных, так и глобальных, можно воспользоваться из головного офиса или филиала через облако AWS.

Поскольку компании все чаще используют облако для размещения в нем своих бизнес-приложений, им требуется наиболее гибкое и современное решение SD-WAN, позволяющее получить максимальную отдачу от инвестиций в облако в виде повышения контроля, надежности и производительности при одновременном снижении расходов. Кроме того, компании заинтересованы в использовании облачных инфраструктур, таких как глобальная сеть AWS, для построения более гибких и безопасных корпоративных глобальных сетей.

SD-WAN-решения Aruba, являясь частью платформы Aruba ESP (Edge Services Platform), обеспечивают компаниям проработанный и гибкий доступ к сетевым сервисам AWS, позволяя пользователям легко интегрировать свои программно-определяемые сети SD-WAN с широким спектром гибридных и мультиоблачных сервисов. Интегрированное решение Aruba с AWS Cloud WAN обеспечивает полную поддержку различных сценариев облачного взаимодействия, расширяя возможность сегментации сетей LAN/WAN и изоляцию трафика Edge-сетей до и сквозь глобальную сеть AWS.

Преимущества сегментации LAN/WAN с использованием AWS Cloud WAN включают: улучшенная безопасность сети от границ до облака: Легкое включение пользователей, устройств, приложений и WAN-сервисов в безопасные сквозные зоны в соответствии с предопределенными политиками безопасности, законодательными требованиями и потребностями бизнеса обеспечивает формирование согласованной политики безопасности на предприятии и возможность ее автоматизированного внедрения. Тонкая LAN-сегментация переводится в уже настроенные закрытые сегменты сетей, наподобие виртуальных (VRF), которые простираются через AWS Cloud WAN; быстрое развертывание виртуального частного облака (VPC) и новых филиалов: Интегрированное решение в сочетании с устанавливаемым одной кнопкой новым образом виртуального частного облака EdgeConnect VPC обеспечивает полностью автоматическое развертывание сети. Применение общей сетевой политики AWS позволяет избежать различных сложностей, связанных с ручной пошаговой настройкой SD-WAN (туннели IPSec, сегментация, таблицы маршрутизации, виртуальные сети), что обычно отнимает много времени и часто приводит к ошибкам.

Теперь организации могут расширить сегментацию на основе политик от граничных сетей, включающих инфраструктуры кампусов, филиалов, мини-офисов и решения для удаленных сотрудников, до глобальной сети AWS. Интеграция Aruba SD-WAN с AWS Cloud WAN осуществляется через Aruba Orchestrator и Aruba Central, что упрощает развертывание, управление и эксплуатацию современных сетей WAN через AWS.

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Aruba Orchestrator теперь также обеспечивает автоматическое развертывание образов EdgeConnect SD-WAN одной кнопкой непосредственно в виртуальном частном облаке AWS. Новая функция полностью интегрирована с процессом автоматической инициализации EdgeConnect, что еще больше упрощает развертывание и ввод в эксплуатацию решений на основе облачных глобальных сетей.

«Новейшая интеграция Aruba с AWS Cloud WAN значительно расширяет возможности организаций, стремящихся к максимальной гибкости, облегчению управления и повышению безопасности при при интеграции глобальных сетей с облачными сервисами, — отметил Дэвид Хьюз, директор по продуктам и технологиям Aruba, компании Hewlett Packard Enterprise. — Подобные интеграции играют важную роль в рамках Aruba ESP, обеспечивая компаниям, принимающим концепцию Zero Trust SASE, безопасность их сетей от границы до облака, одновременно предоставляя максимально широкий выбор и гибкость при реализации их облачной стратегии».

Новейшее интегрированное решение Aruba SD-WAN с AWS Cloud WAN станет доступным пользователям в 2022 г.