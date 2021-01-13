Aruba автоматизирует подключение филиалов к AWS при помощи AWS Transit Gateway Connect

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, объявила о новых возможностях своего портфеля SD-WAN, включающего решение Aruba SD-Branch и недавно приобретенные решение Silver Peak Unity EdgeConnect, предназначенные для централизованного мониторинга, управления и автоматизации подключения филиалов к Amazon Web Services (AWS). Интеграция решений Aruba SD-WAN с новым облачным решением AWS Transit Gateway Connect значительно упрощает эксплуатацию сети и управление ею, а также позволяет клиентам при подключении к виртуальным частным облакам Amazon (Amazon VPC) применять политики обеспечения качества обслуживания и безопасности во всех филиалах. Благодаря этому пользователи филиалов получают стабильную производительность и высокое качество обслуживания.

Поскольку компании стремятся модернизировать свои сети, чтобы удовлетворить растущую потребность в подключении распределенных офисов, мобильных пользователей и устройств интернета вещей (IoT), им необходим простой способ внедрения, управления и мониторинга сетей филиалов, расположенных в разных регионах. Способ, который обеспечит безопасность, соответствие нормативным требованиям и доступность приложений. AWS Transit Gateway Connect предлагает более тесную и оптимизированную интеграцию среди решений Aruba SD-WAN, что приводит к их более быстрому внедрению, сокращению эксплуатационных расходов, а также предоставляет легкий доступ к метрикам производительности и телеметрическим данным сети.

«Изучая возможности подключения к AWS, предприятия видят широкий набор вариантов, что позволяет им сделать сбалансированный выбор в зависимости от типов используемых приложений и локации пользователей, — сказал Маюми Хирамацу, вице-президент Amazon EC2 Networking в Amazon Web Services. — Сегодняшнее объявление об интеграции Aruba с AWS Transit Gateway Connect стало продолжением командной работы Aruba над оптимизацией ИТ-решений, что позволит теперь нашим общим клиентам сосредоточить свое внимание на росте бизнеса и цифровой трансформации в облачную эпоху».

Скорость, безопасность и простота — вот некоторые из преимуществ решений Aruba, интегрированных с AWS Transit Gateway. Новые возможности этого решения AWS обеспечивают следующие возможности: позволяет ИТ-отделам делать больше с меньшими затратами: поскольку AWS Transit Gateway Connect обеспечивает автоматическое подключение филиалов к ближайшему шлюзу AWS Transit Gateway, ИТ-командам больше не нужно вручную настраивать маршрутизацию для отдельных VPC (виртуальное частное облако), что повышает гибкость в управлении трафиком и рабочими процессами. В результате пользователи получают более высокую производительность и доступность приложений, и, в конечном счете, повышают уровень продуктивности; автоматическое подключение филиала к облаку в масштабе: функции SD-WAN корпоративного класса, автоматизация и оркестровка обеспечивают согласованную работу VPC при использовании шлюза AWS Transit Gateway в качестве концентратора, экономя время и ресурсы. Кроме того, шлюз AWS Transit Gateway служит связующим звеном между облаками в глобальной сети AWS, позволяя объединять виртуальные частные облака Amazon, расположенные в разных регионах AWS, а также оптимизирует «среднюю милю» для подключения филиалов; сокращение времени настройки филиальных сетей с помощью рабочих процессов жизненного цикла и улучшенной прозрачности: Виртуальные шлюзы Aruba и виртуальные устройства Silver Peak Unity EdgeConnect в сочетании с централизованной оркестровкой SD-WAN позволяют клиентам легко расширять структуру SD-WAN до AWS.

Verisk Analytics, поставщик аналитики данных, обслуживающий глобальных клиентов на рынках страхования, энергетики и финансовых услуг, является ярким примером инновационной компании, придерживающейся концепции полностью облачных вычислений. Verisk разработала свою корпоративную инфраструктуру таким образом, чтобы воплотить единый облачный подход для обеспечения бесперебойного и современного взаимодействия компании со своими сотрудниками и клиентами. Используя решение Aruba SD-Branch с шлюзом AWS Transit Gateway, компания Verisk смогла объединить свои сетевые инфраструктуры в единую интегрированную автоматизированную платформу SD-WAN и перенести все приложения и рабочие процессы в AWS. Это упростило управление, улучшило доступность сети и позволило компании Verisk добиться значительной экономии средств за счет вывода из эксплуатации своих физических центров обработки данных с течением времени.

«Собственную ИТ-инфраструктуру необходимо было развивать с тем, чтобы она могла поддерживать наш быстрорастущий бизнес, и переход к облачной инфраструктуре стал огромным шагом в правильном направлении, — отметила Софи Тву, менеджер по сетевым технологиям Verisk. — Надежное подключение, резервирование и централизованное управление всеми шлюзами, коммутаторами и точками доступа с возможностью размещения оборудования на удаленных объектах — все это преимущества интегрированного решения AWS и Aruba. Мы довольны этой интеграцией, которая сочетает в себе технологию Aruba с новой функцией AWS Transit Gateway Connect, и считаем, что она имеет потенциал для дальнейшего упрощения развертывания и управления нашей сетью, а также для подключения наших удаленных филиалов к AWS».

Приобретение Aruba компании Silver Peak дало дополнительные возможности в начале этого года клиентам, которые изучают пути перехода на облачную архитектуру или уже находятся в этом процессе. Платформа Silver Peak Unity EdgeConnect SD-WAN также интегрируется с AWS Transit Gateway Network Manager, позволяя сетевым администраторам создавать единое консолидированное глобальное представление обо всех сайтах и соединениях между AWS и локальными системами. Это дает возможность получить полную наглядность всех изменений и событий в сети, а также телеметрических данных о состоянии сетевой инфраструктуры для обеспечения высочайшего качества обслуживания пользователей.

«Современным предприятиям требуется скорость, гибкость и простота разного уровня, чтобы адаптироваться к быстро меняющимся потребностям бизнеса. И многие видят решение в облаке, — сказал Алан Векель, основатель и ведущий аналитик 650 Group. — Непрекращающееся сотрудничество Aruba с AWS — а теперь и с привлечением Silver Peak, открывает блестящие перспективы для клиентов AWS, которые хотят использовать максимальные возможности облака. В то же время они смогут одновременно обеспечить себя безопасным высокопроизводительным подключением филиалов без каких-либо сложностей, обычно связанных с запуском и управлением несколькими географически разнесенными VPC».