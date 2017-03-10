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Riverbed SteelFusion

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.03.2017 Riverbed представила SteelFusion 5.0 с поддержкой сетевых хранилищ NAS 2
09.02.2017 Riverbed представила решение для подключения к облачным сетям Microsoft Azure в «в один клик» 1
29.09.2016 Как повысить эффективность информационной безопасности легко и быстро 2
14.09.2016 Riverbed представила новые программно-управляемые решения для цифровой трансформации бизнеса 2
01.06.2016 Riverbed Technology попала в лидеры «магического квадранта» Gartner по WAN-оптимизации 2
10.03.2016 Riverbed SteelFusion получил поддержку Microsoft Azure и Amazon Web Services 2
17.11.2015 Riverbed представила SteelFusion 4.2 с поддержкой VMware vSphere 6 2
28.07.2015 Riverbed Technology поможет оптимизировать работу в гибридной среде 1
22.08.2014 Александр Стулов - Наши решения снимают ограничения с территориально-распределенных сетей 1

Публикаций - 10, упоминаний - 16

Riverbed SteelFusion и организации, системы, технологии, персоны:

Riverbed Technology 115 10
Broadcom - VMware 2610 5
Microsoft Corporation 25775 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Крок - Croc 1964 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
ESG - Enterprise Strategy Group 264 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
NetApp - Network Appliance 667 1
SAP SE 5601 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Fortinet 452 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
Salesforce 498 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
F5 Networks 77 1
Palo Alto Networks 209 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Открытые технологии 732 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Альфа-Банк 1979 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 5
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 2
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 2
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 84 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 1
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 88 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 1
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 354 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
Riverbed SteelCentral - OPNET - Cascade - NEOP - Riverbed SteelCentral AppInternals - Riverbed AppResponse Xpert 37 8
Riverbed SteelHead 49 7
Riverbed Application Performance Platform - Riverbed Enterprise Application Management 10 3
Microsoft Azure 1526 3
Riverbed SteelConnect 13 3
Broadcom - VMware vSphere 614 2
Riverbed Cloud-Ready Branch 1 1
Microsoft Office 365 1042 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 1
Microsoft Azure Storage - Microsoft Azure Blob storage - Microsoft Azure StorSimple - Microsoft Azure Archive Storage - Microsoft Azure File Storage 34 1
Riverbed End User Experience Monitoring 2 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 1
O’Farrell Paul - О’Фаррелл Пол 5 4
Стулов Александр 21 3
Mehra Rohit - Мехра Рохит 8 1
Kennelly Jerry - Кеннелли Джерри 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 1
Россия - Восточная Сибирь 309 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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