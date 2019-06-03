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Riverbed SaaS Accelerator
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.06.2019
|Riverbed представил решение для ускорения SaaS-приложений 2
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Riverbed SaaS Accelerator и организации, системы, технологии, персоны:
|Salesforce 498 2
|Riverbed Technology 115 2
|HPE - Juniper Networks 460 1
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
|Palo Alto Networks 209 1
|Fortinet 452 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
|ServiceNow 111 1
|F5 Networks 77 1
|Zscaler 23 1
|Box inc - box.com - box.net 375 1
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
|Broadcom - VMware 2610 1
|Cisco Systems 5372 1
|Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.