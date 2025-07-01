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Федеральный закон 151-ФЗ О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
УПОМИНАНИЯ
Федеральный закон 151-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - ВТБ24 666 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7739 1
|Альфа-Банк 1804 1
|Webtransfer - Вебтрансфер Финанс 7 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
|Бокова Людмила 82 1
|Зырянов Алексей 1 1
|Данилин Денис 2 1
|Гольцов Александр 79 1
|Зарипов Константин 11 1
|Щербаков Алексей 12 1
|Дмитриева Зинаида 2 1
|Мамиконян Анна 2 1
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