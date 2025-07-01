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Федеральный закон 151-ФЗ О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2025 года 1
14.10.2021 ПФР по Москве и МО и «Крок» автоматизировали документооборот по проверке заявлений от граждан на новое пособие 2
29.10.2018 Власти разрешили рассылать гражданам SMS с задолженностью по микрокредитам 1
28.04.2018 Александр Гольцов -

Массовая цифровизация способствует активному росту рынка ИБ

 1
02.08.2017 EOS повысит сбор задолженностей на 15% с помощью системы аналитики речи 1
15.03.2012 Платежная система Webtransfer снизит ставки по микрокредитам 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Федеральный закон 151-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

AMT Group - АМТ-Груп 361 2
Microsoft Corporation 24909 1
Крок - Croc 1787 1
Huawei 4045 1
Verint Systems 39 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 648 1
Cisco Systems 5165 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 35 1
Baum - Baum Inform - Баум НПО - СК-СХД 33 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 151 1
DunavNET 2 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7739 1
Альфа-Банк 1804 1
Webtransfer - Вебтрансфер Финанс 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12173 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6113 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4478 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5086 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2996 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 118 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3150 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4216 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4125 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1974 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6138 1
Голосовые сообщения - Voice messages 305 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3040 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29447 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8678 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11482 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2538 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3153 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28375 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13048 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21262 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3014 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7166 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5411 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 484 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3575 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8963 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5916 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6111 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7095 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 698 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 243 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2436 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 660 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3283 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1328 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13100 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7202 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2585 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6613 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13958 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10655 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9415 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 236 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5505 1
Verint Impact 360 WFO - Verint Impact 360 Workforce Optimization - Verint Impact 360 WFM - Verint Impact 360 Workforce Management 8 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1405 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 65 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
Inoventica invGUARD 28 1
Riverbed SteelConnect 12 1
Huawei SD-WAN 3 1
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 303 1
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 57 1
Verint Impact 360 Speech Analytics 4 1
Бокова Людмила 82 1
Зырянов Алексей 1 1
Данилин Денис 2 1
Гольцов Александр 79 1
Зарипов Константин 11 1
Щербаков Алексей 12 1
Дмитриева Зинаида 2 1
Мамиконян Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52704 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44457 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17978 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 726 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1066 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 539 1
Европа 24426 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7800 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8283 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53028 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4269 3
Федеральный закон 230-ФЗ - О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 10 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49580 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6900 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1253 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3029 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2624 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1224 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24976 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5622 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14284 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30494 1
Паспорт - Паспортные данные 2616 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 708 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 408 1
Судебная власть - Мировой суд 115 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1420 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6115 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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