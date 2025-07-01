Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июнь 2025 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 24 июня 2025 г. N 156-ФЗ «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В России решено создать многофункциональный сервис обмена информацией. С его помощью можно будет подписывать документы, взаимодействовать с органами власти и образовательными организациями, подтвердить возраст при покупке товаров (если это требуется), право на льготы, заселяться в гостиницы и др. При использовании сервиса бумажные документы не потребуются.

Вводится еще одно требование к согласию на обработку персональных данных. Оно должно быть оформлено отдельно от иных информации и (или) документов, которые подтверждает и (или) подписывает субъект.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые будут действовать с первого сентября 2025 г.

Федеральный закон от 24 июня 2025 г. N 180-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статьи 6 и 7 Федерального закона "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»

Застройщиков обязали размещать в ГИС ЖКХ электронные паспорта домов.

Речь идет как о МКД, так и о малоэтажных жилых комплексах, построенных с применением эскроу-счетов. Паспорт дома должен появиться в ГИС ЖКХ после выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а если речь идет об индивидуальных домах, то после подписания заказчиком акта приемки дома, построенного по договору подряда.

Закон вступает в силу с первого марта 2026 г.

Федеральный закон от 24 июня 2025 г. N 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о проведении на территории Калининградской области эксперимента по созданию условий для упорядоченной электронной торговли товарами»

Решено продлить проводимый в Калининградской области эксперимент по упрощенному оформлению физлицами товаров для личного пользования, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны, в ЕАИС таможенных органов до 30 июня 2028 г.

Установлен принцип выборочности объектов проверки соответствия фактически вывозимых и пересылаемых из ОЭЗ в Калининградской области товаров сведениям, содержащимся в документах, подтверждающих их статус как товаров ЕАЭС с учетом установленных критериев. Это позволит исключить безальтернативную обязанность таможенных органов проводить такую проверку во всех случаях.

Поправки вступают в силу со дня опубликования.

Федеральный закон от седьмого июня 2025 г. N 137-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Гражданин сможет направить в ФССП через «Госуслуги» жалобу о нарушении правил возврата просроченной задолженности при использовании телефонной связи. ФССП сможет запрашивать у кредиторов, операторов связи и бюро кредитных историй сведения для выявления нарушений.

Закон вступает в силу с первого сентября 2025 г. Некоторые положения вступают в силу через 90, 180 и 450 дней после вступления его в силу.

Федеральный закон от седьмого июня 2025 г. N 133-ФЗ «О внесении изменения в статью 36.2 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости»

При подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость личность правообладателя можно будет подтвердить в Единой биометрической системе.

Закон вступает в силу с первого июля 2026 г.

Федеральный закон от седьмого июня 2025 г. N 125-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статьи 19 и 24 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости»

С первого сентября 2025 г. вносятся изменения в ЖК и Закон о регистрации недвижимости.

Жилищные кооперативы должны будут ежегодно публиковать отчеты о своей деятельности по определенной Минстроем форме. Также Министерство определит форму и состав отчета о деятельности по управлению МКД.

При переводе жилого помещения в нежилое и наоборот, согласовании перепланировки помещения в МКД органы МСУ будут направлять выписку из ЕГРН в личный кабинет собственника на федеральном/региональном портале госуслуг либо на электронную почту.

Указ Президента Российской Федерации от 26 июня 2025 г. N 427 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 г. N 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами»

Если российское хозобщество не раскрывает информацию из-за санкций, то оно направляет соответствующие данные в ЦБ. Установлено, что Минфин вправе запросить у ЦБ такие сведения.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2025 г. N 964 «О проведении эксперимента по взаимодействию государственных информационных систем при подаче мировым судьям документов в электронном виде и вынесении ими судебных приказов о взыскании задолженности по оплате помещения, машино-места в многоквартирном доме, коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, энергетических ресурсов»

С первого июля 2025 г. по 30 июня 2026 г. проведут эксперимент по использованию госинформсистем при взыскании задолженности по ЖКУ.

Речь идет о подаче мировым судьям документов и вынесении ими судебных приказов с использованием ГИС ЖКХ, ГАС «Правосудие», ЕПГУ и ЕГИССО. Граждане будут получать информацию о взысканиях через личные кабинеты.

Организации ЖКХ из присоединившихся к эксперименту регионов для участия в нем должны будут пройти отбор.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2025 г. N 912 «Об утверждении требований к проверке простой электронной подписи, которой в соответствии с федеральными законами "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью" подписаны (заверены) бюллетени для голосования в электронной форме или электронные образы заполненных бюллетеней для голосования, предусмотренные указанными федеральными законами, при хранении бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования»

С первого сентября 2027 г. вступают в силу поправки к Законам об АО и ООО, согласно которым бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня может заверяться простой электронной подписью (ЭП), ключ которой получен при личной явке.

Разработаны требования к проверке такой ЭП при хранении бюллетеня в электронной форме. Для проверки подлинности подписи будет использоваться ЕСИА. В этих целях оператор системы предоставит обществу доступ к сервису. Результат проверки общество получит в электронной форме, в т. ч. со сведениями о дате и времени проверки.

Постановление вступает в силу с первого сентября 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2025 г. N 882 «О проведении эксперимента по внедрению системы оценки гражданами качества и условий оказания услуг организациями социальной сферы с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

С 15 июня 2025 г. по 31 декабря 2026 г. проводится эксперимент по внедрению системы оценки гражданами качества и условий оказания услуг организациями социальной сферы с использованием Госуслуг. Сама система оценки реализуется в течение 2026 г. В личном кабинете появится ссылка на анкету. Можно будет оценить работу бюро МСЭ, поликлиник, школ, детсадов и спортивных секций.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2025 г. N 901 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Уточнен перечень видов промышленной продукции, для которых применяется балльная система оценки уровня локализации производства. Изменения касаются медицинской и спецодежды.

В Минпромторг через личный кабинет ГИСП должна ежегодно до первого апреля поступать информация о произведенных и отгруженных товарах, в отношении которых создана запись в реестре российской промышленной продукции. С первого января 2026 г. непредставление этих сведений по истечении 90 календарных дней станет еще одним поводом для исключения записи из реестра.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2025 г. N 873 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2023 г. N 762»

Скорректирован порядок функционирования ГИС «Информационно-аналитическая система оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства». В частности, уточнен состав поставщиков и пользователей информации. Определены дополнительные подсистемы, в т. ч. «Развитие селекции и семеноводства зерновых культур», «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород", "Сельскохозяйственная техника и оборудование».

Постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые будут действовать с первого января 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от второго июня 2025 г. N 837 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам прослеживаемости товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации»

Скорректированы правила маркировки шин, обуви, парфюмерии и бутилированной воды. В ГИС «Честный знак» нужно будет вносить в т. ч. сведения о разрешительных документах и о местах ведения деятельности при регистрации в системе. В документах прямой подачи нужно будет отражать адреса вывода товаров из оборота. Если разрешения нет или есть несоответствия в данных, то в регистрации продукции в ГИС откажут.

Постановление вступает в силу с первого сентября 2025 г.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 июня 2025 г. «Поступай онлайн: на Госуслугах стартовал приём заявлений в вузы»

Пройти процесс поступления в вуз можно через «Госуслуги». Функционирует сервис «Подбор вуза», который помогает найти университет и специальность под свои интересы и баллы. Подать заявление теперь можно не только на бакалавриат и специалитет, но и в магистратуру и аспирантуру.

Документы об образовании, результаты ЕГЭ, достижения и льготы можно загрузить в личном кабинете. Они приравниваются к оригиналам, их не нужно подтверждать лично. На дополнительные или внутренние вступительные испытания можно записаться онлайн. Обозначены сроки приемной кампании.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10 июня 2025 г. «Госдума приняла закон о национальном мессенджере»

Минцифры сообщает о планируемом создании национального мессенджера, который станет альтернативой зарубежным аналогам, а также будет содержать эксклюзивные функции.

Основные государственные сервисы мессенджера: цифровой ID, который можно будет использовать как студенческий билет, а также для подтверждения личности, возраста или льготного статуса в бытовых ситуациях; электронная подпись, которая позволит перевести основную часть документооборота граждан с организациями в электронный вид; школьные чаты, где родители смогут не только общаться, но и использовать образовательные сервисы и получать информацию об оценках и домашних заданиях.

Зарегистрироваться в мессенджере можно будет по номеру телефона. Авторизация через «Госуслуги» понадобится в случае использования в приложении государственных сервисов.

К разработке мессенджера предъявляются определенные требования.