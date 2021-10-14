ПФР по Москве и МО и «Крок» автоматизировали документооборот по проверке заявлений от граждан на новое пособие

Пенсионный фонд России (ПФР) начал прием заявок от родителей, которые в одиночку воспитывают детей, и беременных женщин на выдачу пособия от государства. Ранее подобных мер поддержки, направленных на одиноких родителей, не было. Инициатива зафиксирована 151-ФЗ, подписанным 26 мая. Организация процесса с соблюдением установленных законом сроков и оперативного рассмотрения документов оказалась возможной только при условии перехода на безбумажный документооборот между ведомствами, подтверждающими данные заявителей. ИТ-компания «Крок» оказала содействие в решении задачи отделению ПФР Москвы при взаимодействии с судебными органами. Это позволило сократить сроки рассмотрения заявок и не выйти за установленные временные рамки.

Реализованная ИТ-компанией «Крок» интеграция документооборота ПФР в части запроса данных документов с системой судебного делопроизводства 438 судебных участков мировых судей и 35 районных судов города Москвы позволила исключить потерю времени на пересылку документов, соблюсти сроки рассмотрения заявок и полностью отказаться от обмена бумажными документами в данном процессе. Специалисты «Крок» реализовали проект в рекордно короткие сроки – за 3 рабочих дня. В столице была произведена доработка личных кабинетов портала судов общей юрисдикции Москвы mos-sud.ru (разработан в рамках Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции [КИС СОЮ]), а также интеграция с системой единого информационного пространства Мировых судей города Москвы (АИС ЕИП). В рамках документооборота суда «Крок» внедрила функциональность по автоматической обработке запросов от ПФР и предоставлению ответов на них. После обновлений процесс отправки и получения электронных версий документов между ведомствами стал моментальным. Безопасность, достоверность и юридическую значимость документов обеспечивает использование электронной цифровой подписи, которая и ранее применялась ведомствами.

«Работы в рамках подобных социально значимых проектов всегда имеют высокий приоритет. У нас большой опыт в реализации комплексных систем в госсекторе, мы знакомы с тонкостями судебных, административных, управленческих процессов на уровне государственных структур. Большая практика помогла быстро предложить решение на базе уже имеющихся разработок, которое выполнило поставленную задачу просто, без лишних вложений и долгих процессов. 3 дня – конечно, космический срок. Он оказался реален с учетом нашего опыта в разработке КИС СОЮ, АИС ЕИП и хорошей цифровой базы судов, которую они обеспечили ранее. Тем не менее, решение в формате личного кабинета носит характер коробочного, и легко реализуемо даже без наличия такой цифровой базы у мировых судей в регионе», – сказал Алексей Щербаков, менеджер проектов «Крок».

26 мая был подписан Федеральный закон № 151-ФЗ, и 28 июня подписано постановление Правительства России №1037, зафиксировавшие правила назначения и выплаты ежемесячного пособия. Оно полагается детям от 8 до 17 лет, которых один из родителей воспитывает в одиночку (мать или отец в состоянии развода). Также на пособие смогут претендовать беременные женщины. Дополнительное обязательное условие состоит в том, что семья с ребенком или будущая мама должны быть признаны малообеспеченными по уровню официально подтвержденного дохода. Подтверждающие документы и заявление направляются через личный кабинет на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), либо передаются лично в клиентскую службу ПФР своего региона.

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На проверку документов и вынесение решения ПФР дается 30 дней. Данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, Единого государственного реестра недвижимости, Федеральной налоговой службы России ПФР получает в электронном виде из автоматизированных систем. Единственная информация, при подтверждении которой ранее возникали задержки, — это данные о расторжении брака и об уплате алиментов, предоставляемые мировыми и районными судами. И здесь важно понимать, что речь идет о документах, которые могут датироваться с 2004 по 2013 г., в соответствии с возрастом детей, имеющих право на пособия. Многие данные хранятся в неоцифрованном виде, что существенно замедляет процесс поиска. На проверку документов и направление в ПФР ответа каждому ведомству дается 5 дней. При этом не учитывается процесс пересылки бумажных версий документов почтой. В связи с этим сроки получения информации могли значительно увеличиваться, что угрожало срывом общего срока рассмотрения заявления.

«Ранее родители, воспитывающие детей в одиночку, также подпадали под адресные меры поддержки, однако решение принималось на региональном уровне: по инициативе и в соответствии с финансовыми возможностями регионов. С введением новых правил на федеральном уровне поддержка становится более системной и фиксированной с точки зрения сумм, а, следовательно, более ощутимой для семей. По количеству обратившихся мы можем судить о том, что мера весьма востребована. Надо отметить, что 99% заявлений подается онлайн через ЕПГУ, что свидетельствует о готовности граждан к работе с порталом и о том, насколько удобнее для людей процесс, если он происходит в электронном виде», – сказала Зинаида Дмитриева, начальник управления организации социальных выплат ГУ – отделения ПФР по Москве и Московской области.