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Orbcomm
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|23.12.2015
|Успех SpaceX — победа частной космонавтики? 1
|24.09.2013
|Датчики Omnicomm установлены на транспорте НАТО в Афганистане 2
|22.11.2012
|Благодаря ВТО россияне получили доступ к иностранным спутникам 1
|13.12.2011
|Россия частично легализует спутниковую мобильную связь 1
|20.06.2008
|Спутники системы Orbcomm успешно выведены на орбиту 1
|19.06.2008
|С полигона "Капустин Яр" запущены 6 американских спутников 2
|19.06.2008
|Произведен успешный старт ракеты-носителя "Космос-3М" 1
|10.06.2008
|С полигона Капустин Яр будут запущены американские спутники связи 1
|21.02.2007
|Космический рынок: прогноз на ближайшие годы 1
|23.11.2005
|RoadRunner: конструктор-LEGO для военных спутников 1
|23.11.2005
|RoadRunner: конструктор-LEGO для военных спутников 1
|24.08.2005
|Рынок спутников связи оживет? 1
|02.12.1998
|Orbcomm открыла коммерческую спутниковую службу передачи данных 2
Публикаций - 14, упоминаний - 17
Orbcomm и организации, системы, технологии, персоны:
|Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
|Газпром ПАО 1493 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
|Arianespace 87 1
|Lockheed Martin 777 1
|Лисицин Вячеслав 1 1
|Edwards John - Эдвардс Джон 8 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Гурьянов Игорь 2 1
|Остапчук Алексей 8 1
|Глушко Виктор 3 1
|Aviation Week & Space Technology 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|SpaceDaily - Space Daily 187 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.