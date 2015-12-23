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Orbcomm

Orbcomm

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.12.2015 Успех SpaceX — победа частной космонавтики? 1
24.09.2013 Датчики Omnicomm установлены на транспорте НАТО в Афганистане 2
22.11.2012 Благодаря ВТО россияне получили доступ к иностранным спутникам 1
13.12.2011 Россия частично легализует спутниковую мобильную связь 1
20.06.2008 Спутники системы Orbcomm успешно выведены на орбиту 1
19.06.2008 С полигона "Капустин Яр" запущены 6 американских спутников 2
19.06.2008 Произведен успешный старт ракеты-носителя "Космос-3М" 1
10.06.2008 С полигона Капустин Яр будут запущены американские спутники связи 1
21.02.2007 Космический рынок: прогноз на ближайшие годы 1
23.11.2005 RoadRunner: конструктор-LEGO для военных спутников 1
23.11.2005 RoadRunner: конструктор-LEGO для военных спутников 1
24.08.2005 Рынок спутников связи оживет? 1
02.12.1998 Orbcomm открыла коммерческую спутниковую службу передачи данных 2

Публикаций - 14, упоминаний - 17

Orbcomm и организации, системы, технологии, персоны:

SpaceX - Space Exploration Technologies 287 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 3
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
Орбкомм-Гонец СНГ 1 1
Гейзер-Телеком - Гейзер НПФ - Научно-производственная фирма 12 1
ДальСатКом 1 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 1
Ростелеком 10948 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
Globalstar - Глобалстар 192 1
GTNT - Джи Ти Эн Ти 9 1
ТМ Сат 18 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Газпром ПАО 1493 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Arianespace 87 1
Lockheed Martin 777 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 362 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 425 1
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 128 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 2
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
Омникомм - Omnicomm LLS 30 1
Intelsat Horizons 13 1
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 1
SpaceX Dragon - беспилотный транспортный космический корабль 12 1
Лисицин Вячеслав 1 1
Edwards John - Эдвардс Джон 8 1
Щеголев Игорь 699 1
Прохоров Юрий 64 1
Гурьянов Игорь 2 1
Остапчук Алексей 8 1
Глушко Виктор 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 11
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Европа 24964 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 2
Мировой океан - World Ocean 528 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Казахстан - Республика 6048 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Япония 13807 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 167 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Философия - Philosophy 530 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 1
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 170 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Aviation Week & Space Technology 10 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
Euroconsult - Евроконсалт 7 1
Forecast International 10 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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