Boeing Defense, Space & Security Insitu
|03.01.2025
|Китай ввел контрсанкции против 28 компаний из США, включая General Dynamics, Boeing и Lockheed Martin 1
|10.04.2012
|Беспилотники испытали водородное топливо 1
|28.07.2008
|Boeing приобрел известного разработчика БПЛА 1
|30.08.2006
|В Японии создан ультракомпактный радар с синтезированной апертурой 1
|30.08.2006
|В Японии создан ультракомпактный радар с синтезированной апертурой 1
|21.06.2002
|Первый полет беспилотного «Боинга» 1
|21.06.2002
|Первый полет беспилотного «Боинга» 1
Boeing Defense, Space & Security и организации, системы, технологии, персоны:
|Boeing 1009 3
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
|Boeing - ScanEagle SECC - ScanEagle Compressed Carriage 16 4
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
|Space Daily 528 2
|Bloomberg 1286 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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