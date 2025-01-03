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Boeing Defense, Space & Security Insitu

Boeing Defense, Space & Security - Insitu


03.01.2025 Китай ввел контрсанкции против 28 компаний из США, включая General Dynamics, Boeing и Lockheed Martin 1
10.04.2012 Беспилотники испытали водородное топливо 1
28.07.2008 Boeing приобрел известного разработчика БПЛА 1
30.08.2006 В Японии создан ультракомпактный радар с синтезированной апертурой 1
30.08.2006 В Японии создан ультракомпактный радар с синтезированной апертурой 1
21.06.2002 Первый полет беспилотного «Боинга» 1
21.06.2002 Первый полет беспилотного «Боинга» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Boeing Defense, Space & Security и организации, системы, технологии, персоны:

Boeing 1009 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 130 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду - Электромагнитное излучение - Electromagnetic radiation 81 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 1
Boeing - ScanEagle SECC - ScanEagle Compressed Carriage 16 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Biden Joe - Байден Джо 127 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Япония 13282 2
Канада - Ньюфаундленд и Лабрадор 25 2
США - Орегон 248 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 2
Великобритания - Шотландия 338 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Атлантический океан - Атлантика 283 1
Нидерланды 3517 1
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 984 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Space Daily 528 2
Bloomberg 1286 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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