Компания «ААМ Системз» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «ААМ Системз», разработчик российских программных комплексов APACS, LyriX и PassOffice, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard 17 и ПК «ААМ Системз»: APACS, LyriX и PassOffice. В рамках тестирования были проведены испытания на основе стандартных тест-кейсов, а также реализованы дополнительные проверки с использованием расширенных сценариев, моделирующих сложные варианты взаимодействия с базой данных. Особое внимание было уделено работе со сложными индексами и другим функционалом, критичным для производительности и устойчивости систем. Об этом CNews сообщили представители Postgres Pro.

ГК «ААМ Системз» разрабатывает программные комплексы для управления интегрированными системами безопасности: APACS — универсальный программный комплекс для управления системами безопасности и контроля доступа на объектах любого типа и масштаба; LyriX — интеграционная платформа для построения комплексных систем безопасности на особо крупных и географически распределенных объектах; PassOffice — система управления пропускным режимом и учёта посетителей.

Все ПК являются 100% разработкой штатных сотрудников ГК «ААМ Системз» и включены в Реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России.