Осенние релизы программных комплексов «ААМ Системз»

Компания «ААМ Системз» представила обновления своих ключевых программных решений — APACS, LyriX и PassOffice. Традиционные осенние релизы включают значительные улучшения функциональности, интеграций и производительности. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

APACS 10.3

В новой версии реализована полная поддержка Linux, расширены режимы работы оборудования и возможности администрирования. Обновление повышает гибкость и стабильность системы, обеспечивая комфортную работу в крупных и распределенных проектах.

LyriX 6.3

Релиз включает расширенные функции аудита и администрирования, углубленную поддержку оборудования, а также обновленный пользовательский интерфейс. Эти изменения делают работу с системой еще более удобной и наглядной.

PassOffice 1.8

Обновленная версия получила расширенные интеграции с системами контроля доступа, новые режимы работы терминала саморегистрации и другие улучшения, направленные на повышение эффективности и удобства использования.

Актуализация версий программного обеспечения обеспечивает пользователям не только новые функции и интеграции, но и повышенную производительность и надежность работы систем.

