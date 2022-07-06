Обновление PassOffice, версия 1.4.1

Компания «ААМ системз» представила новую версию системы оформления пропусков и учета посетителей PassOffice.

Этот программный комплекс позволяет быстро и удобно оформить временный или разовый пропуск для посетителей организации online, а гостям избежать очередей на ресепшен, получив его на стойке саморегистрации PassOffice Terminal. Об этом CNews сообщили представители «ААМ системз».

В новой версии 1.4.1 разработчики «ААМ системз» добавили и усовершенствовали множество функций, среди которых: проезд по идентификатору или по номеру автомобиля; проверка подлинности паспорта посетителя; мониторинг состояния терминалов саморегистрации; удобная работа со смартфона для приглашающих и согласующих сотрудников в специальном мобильном приложении; распределение нагрузки между серверами для улучшения производительности.

Полный список улучшений размещен в описании версии.