PassOffice 1.8: Новая версия и расширенная совместимость с отечественными ОС.

Компания «ААМ Системз» представила обновленную версию программного комплекса PassOffice 1.8, предназначенного для автоматизации процессов оформления пропусков и учета посетителей. Новая версия включает в себя улучшения в области безопасности и совместимости, что расширяет возможности применения PassOffice в различных организациях. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Основные улучшения PassOffice 1.8: расширенные интеграции с СКД собственной разработки и сторонними системами доступа; улучшенные возможности создания отчетов; добавлен новый канал уведомлений; усилен функционал администрирования; реализованы новые режимы работы PassOffice Terminal.

Помимо этого, PassOffice 1.8 сертифицирован для работы с отечественными операционными системами: Astra Linux, ОС «Альт Рабочая станция» К 11, РОСА и «Ред ОС». Это открывает новые возможности для организаций, стремящихся к интеграции отечественных решений в свои информационные системы.

