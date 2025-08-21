AAM-DC — новый подход к управлению доступом в ЦОД

Компания «ААМ Системз» продолжает развивать решения для центров обработки данных и представила обновленную версию системы AAM-DC, предназначенной для организации контроля доступа к дверцам серверных шкафов. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Архитектура AAM-DC переведена на компонентную базу классических систем контроля и управления доступом (СКУД).

Основные улучшения новой версии: гибкость построения — возможность использовать контроллеры, модули и терминалы в различных комбинациях; масштабируемость — объединение множества контроллеров AAM-DC-Master в кластер с синхронизацией данных в реальном времени; поддержка стороннего оборудования — совместимость как с замками AAM-DC-Lock, так и с электромеханическими замками других производителей, со считывателями или без; расширенные возможности идентификации — поддержка RFID-карт, ПИН-кодов, биометрии и двухфакторной аутентификации.

В компании отмечают, что обновленный AAM-DC способен стать надежным инструментом для построения безопасных и удобных систем контроля доступа в ЦОД любого масштаба.