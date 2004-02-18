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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196158
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Миленин Андрей

СОБЫТИЯ


18.02.2004 "ААМ Системз" признана лучшим европейским дистрибьютором Apollo в 2003 году 1
02.04.2003 "ААМ Системз" получила приз за продажи оборудования APOLLO в Европе 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Миленин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ААМ Системз - AAM Systems 44 2
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 233 1
Crane Clifford - Крэйн Клиффорд 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 2
Европа 24878 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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