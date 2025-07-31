Поддержка детских пропусков в ПК PassOffice

В программный комплекс PassOffice от компании «ААМ Системз» внедрена новая функция — временные пропуска для детей сотрудников. Решение было реализовано по запросу одного из ключевых клиентов и теперь доступно всем пользователям системы. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Функция предназначена для ситуаций, когда сотрудники приводят детей в офис: во время школьных каникул, корпоративных мероприятий или дней открытых дверей. Это позволяет обеспечить безопасность, контроль и прозрачность посещений без нарушения законодательства.

Особое внимание при реализации было уделено вопросам защиты персональных данных. Пропуск оформляется на сотрудника — данные ребенка не собираются и не сохраняются в системе. В интерфейсе указывается только факт, что сотруднику выдан дополнительный временный пропуск с пометкой «детский». Это решение не требует создания отдельной карточки на ребенка и полностью соответствует требованиям закона 152-ФЗ.

Служба безопасности получает информацию о том, что пропуск сопровождает несовершеннолетнего, но не имеет доступа к каким-либо данным о нем. Таким образом, соблюдается баланс между безопасностью и конфиденциальностью.

Возможности функции: оформление пропуска занимает менее минуты; посещения фиксируются в системе и отражаются в отчетах; можно настроить зоны доступа; детские пропуска отслеживаются.