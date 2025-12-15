Разделы

«ААМ Системз» представляет PassOffice версии 1.9

Компания «ААМ Системз» выпустила обновленную версию программного комплекса для управления и учета посетительских пропусков PassOffice 1.9, в которой расширен функционал и усилен уровень безопасности. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Новая версия включает улучшенные механизмы контроля материальных ценностей и транспортных средств, работу с допусками и согласиями, расширенные возможности API для интеграции со сторонними системами, а также новые инструменты управления правами операторов и сроками действия их учетных записей.

Дополнительно реализованы расширенный аудит для выявления подозрительной активности, обновленная система отчетов с вычисляемыми и многоуровневыми колонками и новые режимы работы терминалов самостоятельной регистрации PassOffice Terminal.

