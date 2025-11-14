Разделы

Возможности контроля проезда в ПК APACS

В программном комплексе APACS от компании «ААМ Системз» реализована возможность организации контроля проезда автотранспорта с настройкой правил доступа. Эта функция может применяться как на крупных промышленных объектах, так и в офисных или складских зонах, где требуется регулировать въезд транспортных средств разных категорий. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Общие принципы работы

APACS обеспечивает взаимодействие между системой видеоаналитики ISS Auto и контроллерами линейки AAM-LAN, что позволяет автоматически принимать решения о предоставлении или запрете доступа. Камера распознает номерной знак автомобиля и передает данные в систему, где они сопоставляются с настройками доступа, закрепленными за конкретным сотрудником, подразделением или типом посетителя.

При положительном результате система подает команду на открытие шлагбаума или ворот, а событие фиксируется в журнале APACS. Если доступ не разрешен, оператор получает уведомление и может при необходимости принять решение вручную.

Варианты идентификации транспорта

В APACS предусмотрена гибкая система настройки способов проезда: только по карте — водитель предъявляет персональную карту доступа; только по номеру автомобиля — доступ предоставляется на основании распознанного госномера; карта или номер — допускается использование любого из методов; карта и номер одновременно — проезд разрешается только при совпадении обоих параметров.

Такой подход позволяет реализовывать разные сценарии для сотрудников, подразделений и посетителей.

Дополнительные возможности

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

Система поддерживает ручное управление доступом, фиксацию всех событий проезда с полной информацией о водителях и транспортных средствах, настройку расписаний для контроля времени доступа, а также автоматическое управление шлагбаумами и воротами.

Особенности решения

Использование APACS для контроля проезда позволяет создавать полностью автоматизированную и настраиваемую систему управления транспортными потоками. Она обеспечивает прозрачность и надежность процессов, снижает нагрузку на операторов и позволяет адаптировать правила доступа под различные категории сотрудников и посетителей, включая возможность ограничения по времени и условиям проезда. Интеграция с видеоаналитикой и контроллерами делает систему соответствующей современным требованиям безопасности.

