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В новой версии APACS обновлена поддержка записи смарт-карт через считыватели-контроллеры Suprema

В новой версии программного комплекса APACS обновлена поддержка записи смарт-карт через считыватели-контроллеры Suprema. Среди ключевых нововведений — возможность программирования идентификаторов защищенных форматов, а также внедрение режима потоковой эмиссии, значительно упрощающего массовый выпуск карт. По словам разработчиков, новая функциональность особенно актуальна для организаций с большим числом сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

Поддерживаемые технологии карт включают: Mifare Classic, Mifare Plus SL3, Mifare DESFire EV1 / EV2 / EV3.

Операторы могут самостоятельно задавать параметры записи, подстраивая формат под специфику используемых контроллеров (в том числе AAM-LAN и APOLLO с интерфейсом Wiegand). Также доступна настройка отображения идентификаторов — как в десятичном, так и в шестнадцатеричном виде.

Потоковый режим позволяет записывать карты серийно, без необходимости подтверждать каждое действие вручную, что существенно повышает производительность.

Для контроля за процессом предусмотрен мониторинг и экспорт отчетов, фиксирующих успешность записи или возможные сбои.

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Кроме того, теперь считыватели Suprema можно настраивать на чтение данных из защищенных областей карт, записанных сторонними системами.

Для использования нового функционала требуется: обновление APACS до последней версии; обновление прошивок контроллеров Suprema.

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