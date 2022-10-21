Разделы

Ритейл Розница Техника
|

Доисторические накопители выжили и продаются сотнями тысяч

Как оказалось, 3,5-дюймовые дискеты, появившиеся более 40 лет назад, в 2022 г. по-прежнему в цене. Специализированный интернет-магазин сбывает их сотнями тысяч в год, и его владельцы уверены в стабильности спроса на них.

Продать что-нибудь (не)нужное

В США процветает бизнес по продаже дискет – самых обычных 3,5-дюймовых накопителей, появившихся в 1981 г. Пик их популярности пришелся на 90-е года XX века.

Как пишет издание South China Morning Post, в Новом свете, несмотря на засилье внешних SSD, облачных сервисов и даже обычных флешек (популярность последних тоже в прошлом), дискеты не просто в ходу – они пользуются бешеным спросом.

На почти бессмертном интересе американцев к флоппи-дискам зарабатывает предприниматель Том Перски (Tom Persky) из Калифорнии, владеющий небольшим интернет-магазинном Floppydisk.com. По его словам, он ежедневно продает как минимум по 500 дискет, то есть ежемесячно у него покупают, по меньшей мере, 15 тыс. столь древних накопителей. В год это не меньше 182,5 тыс.

flo601.jpg

Виртуальный рай для тех, кому все еще так нужны дискеты и приводы к ним

Кто конкретно и зачем в 2022 г. покупает дискеты, известные своей хрупкостью, медлительностью и объемом в 1,44 МБ, Том Перски уточнять не стал. Он назвал лишь несколько отраслей, где его товар по-прежнему в цене. По его словам, это компании, занимающиеся вышивкой, инструментами и штампами, а также работающие в авиационной промышленности, особенно те, кто выполняет задачи по обслуживанию самолетов.

Зачем дискеты понадобились производителям инструментов и швейным фабрикам, неясно. Возможно, они используют в своей работе древнее оборудование, неспособное работать с современными носителями информации или хотя бы с оптическими дисками. А вот в авиации дискеты действительно нужны – как сообщал CNews, американские самолеты Boeing-747 до сих пор получают обновления ПО именно на таких накопителях.

Где взять то, что уже не производится

Все крупные производители, некогда выпускавшие дискеты сотнями тысяч, много лет назад сняли их с конвейера, притом не без участия компании Apple. Она отказалась от дисководов в своих ПК и ноутбуках еще в 1998 г., подав пример другим вендорам ПК.

Магазинчик Тома Перски

В апреле 2010 г. японская Sony объявила о подготовке к прекращению производства 3,5-дюймовых дискет – ее конвейер остановился в марте 2011 г.

В 2014 г. от выпуска дискет отказалась Toshiba. Она переоборудовала цех по их производству в ферму по выращиванию овощей.

Как ритейлер OBI перешел с Cisco Webex на Webinar Meetings
Импортозамещение ВКС

В июне 2019 г. была продана компания Verbatim, в конце 1970-х выпускавшая гигантские объемы дискет. Все ее активы оценили в $32 млн. Новый владелец возрождать производство дискет не стал.

b601.jpg

Никто в 2022 г. не ожидает увидеть в Boing флоппи-дисковод

Перски не заключает контракты с производителями дискет. Вместо этого он скупает как новые, так и подержанные дискеты по всем штатам Америки. Каждый накопитель проходит проверку, и на каждый наносится новая бумажная этикетка, после чего он попадает в продажу.

Чтобы привлечь как можно большее число покупателей, Перски предлагает им не только сами дискеты, но и устройства для работы с ними – дисководы. Найти их в крупных розничных сетях в 2022 г. почти не представляется возможным ввиду древности технологии, но у Перски они всегда в наличии. Он продает как классические дисководы для размещения в 3,5-дюймовом слоте в системном блоке, так и внешние их аналоги с подключением по USB. Притом встраиваемые накопители он предлагает с пластиковыми панелями разных цветов, чтобы покупатели не жертвовали красотой своих системных блоков.

Самое время покорять мир

Как пишет South China Morning Post, Перски давно автоматизировал три самых времязатратных процесса в своей работе. В настоящее время он получает дискеты в посылках из разных стран мира, не только из других американских штатов. Помимо этого на складе у него стоит специальное оборудование, которое удаляет информацию с дискет и наносит на них новые этикетки.

flo600.jpg
Для хранения файла размером 1 ГБ потребуется около 1000 дискет

Перски не уточняет, продает ли он свои дискеты за рубеж, или же его бизнес ограничен территорией США. Как бы то ни было, во многих других странах, например в Японии, его товар наверняка будет востребован.

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex?
Импортозамещение ВКС

Как сообщал CNews, в Японии до сих пор действуют законы, запрещающие гражданам передавать сведения о себе в госорганы через интернет. Сделать это можно исключительно при помощи компакт-дисков или дискет. В августе 2022 г. власти страны пообещали отказаться от этих устаревших ограничений, но вероятно Перски еще успеет заработать на поставках в Японию прежде, чем вся страна перейдет на современные средства передачи информации в госорганы.

Евгений Черкесов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft создает клон CCleaner. Он будет ругаться на Chrome и навязывать Edge

В России создадут литограф для выпуска чипов с топологией 7 нм

Россияне перестали покупать компьютеры. Продажи катастрофический упали

«Дочка» Xiaomi выпустила игровой смарт-ТВ дешевле популярных смартфонов

ИТ-интегратор с боем заставил власти заплатить ему 630 млн руб. за платформу для малого бизнеса

Google выпустила новый Android для сверхбюджетных смартфонов. Что в нем нового

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

50 горячих клавиш в редакторе таблиц «Р7-Офис» для экономии времени

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября