Доисторические накопители выжили и продаются сотнями тысяч

Как оказалось, 3,5-дюймовые дискеты, появившиеся более 40 лет назад, в 2022 г. по-прежнему в цене. Специализированный интернет-магазин сбывает их сотнями тысяч в год, и его владельцы уверены в стабильности спроса на них.

Продать что-нибудь (не)нужное

В США процветает бизнес по продаже дискет – самых обычных 3,5-дюймовых накопителей, появившихся в 1981 г. Пик их популярности пришелся на 90-е года XX века.



Как пишет издание South China Morning Post, в Новом свете, несмотря на засилье внешних SSD, облачных сервисов и даже обычных флешек (популярность последних тоже в прошлом), дискеты не просто в ходу – они пользуются бешеным спросом.

На почти бессмертном интересе американцев к флоппи-дискам зарабатывает предприниматель Том Перски (Tom Persky) из Калифорнии, владеющий небольшим интернет-магазинном Floppydisk.com. По его словам, он ежедневно продает как минимум по 500 дискет, то есть ежемесячно у него покупают, по меньшей мере, 15 тыс. столь древних накопителей. В год это не меньше 182,5 тыс.

Виртуальный рай для тех, кому все еще так нужны дискеты и приводы к ним

Кто конкретно и зачем в 2022 г. покупает дискеты, известные своей хрупкостью, медлительностью и объемом в 1,44 МБ, Том Перски уточнять не стал. Он назвал лишь несколько отраслей, где его товар по-прежнему в цене. По его словам, это компании, занимающиеся вышивкой, инструментами и штампами, а также работающие в авиационной промышленности, особенно те, кто выполняет задачи по обслуживанию самолетов.

Зачем дискеты понадобились производителям инструментов и швейным фабрикам, неясно. Возможно, они используют в своей работе древнее оборудование, неспособное работать с современными носителями информации или хотя бы с оптическими дисками. А вот в авиации дискеты действительно нужны – как сообщал CNews, американские самолеты Boeing-747 до сих пор получают обновления ПО именно на таких накопителях.

Где взять то, что уже не производится

Все крупные производители, некогда выпускавшие дискеты сотнями тысяч, много лет назад сняли их с конвейера, притом не без участия компании Apple. Она отказалась от дисководов в своих ПК и ноутбуках еще в 1998 г., подав пример другим вендорам ПК.

Магазинчик Тома Перски

В апреле 2010 г. японская Sony объявила о подготовке к прекращению производства 3,5-дюймовых дискет – ее конвейер остановился в марте 2011 г.

В 2014 г. от выпуска дискет отказалась Toshiba. Она переоборудовала цех по их производству в ферму по выращиванию овощей.

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В июне 2019 г. была продана компания Verbatim, в конце 1970-х выпускавшая гигантские объемы дискет. Все ее активы оценили в $32 млн. Новый владелец возрождать производство дискет не стал.

Никто в 2022 г. не ожидает увидеть в Boing флоппи-дисковод

Перски не заключает контракты с производителями дискет. Вместо этого он скупает как новые, так и подержанные дискеты по всем штатам Америки. Каждый накопитель проходит проверку, и на каждый наносится новая бумажная этикетка, после чего он попадает в продажу.

Чтобы привлечь как можно большее число покупателей, Перски предлагает им не только сами дискеты, но и устройства для работы с ними – дисководы. Найти их в крупных розничных сетях в 2022 г. почти не представляется возможным ввиду древности технологии, но у Перски они всегда в наличии. Он продает как классические дисководы для размещения в 3,5-дюймовом слоте в системном блоке, так и внешние их аналоги с подключением по USB. Притом встраиваемые накопители он предлагает с пластиковыми панелями разных цветов, чтобы покупатели не жертвовали красотой своих системных блоков.

Самое время покорять мир

Как пишет South China Morning Post, Перски давно автоматизировал три самых времязатратных процесса в своей работе. В настоящее время он получает дискеты в посылках из разных стран мира, не только из других американских штатов. Помимо этого на складе у него стоит специальное оборудование, которое удаляет информацию с дискет и наносит на них новые этикетки.

Для хранения файла размером 1 ГБ потребуется около 1000 дискет

Перски не уточняет, продает ли он свои дискеты за рубеж, или же его бизнес ограничен территорией США. Как бы то ни было, во многих других странах, например в Японии, его товар наверняка будет востребован.

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Как сообщал CNews, в Японии до сих пор действуют законы, запрещающие гражданам передавать сведения о себе в госорганы через интернет. Сделать это можно исключительно при помощи компакт-дисков или дискет. В августе 2022 г. власти страны пообещали отказаться от этих устаревших ограничений, но вероятно Перски еще успеет заработать на поставках в Японию прежде, чем вся страна перейдет на современные средства передачи информации в госорганы.