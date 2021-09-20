В мире растет спрос на SSD и облачные хранилища, но «ленту» рано списывать со счетов

Аналитическая компания Spectra Logic представила новый аналитический отчет, посвященный перспективам глобального рынка систем хранения. Согласно прогнозам, доля СХД на твердотельных накопителях продолжит расти, но массивы на магнитных дисках будут преобладать в структуре поставок, как минимум до 2030 г. Кроме того, будет возрастать роль облачных систем хранения — это общий устойчивый тренд.

Спрос на NAND растет, но магнитные диски продолжают доминировать

Последние полтора года стали настоящим испытанием для рынка цифровых технологий. Пандемия COVID-19 и сопутствующие ей ограничения на социальные контакты, привели к пересмотру многих моделей ИТ. В частности, выросла роль систем удаленных коммуникаций и средств дистанционной работы. Вместе с тем увеличились объемы цифровых данных, что привело к повышенной нагрузке в том числе и на системы хранения. Чтобы справиться с растущими объемами информации, как полагают аналитики Spectra Logic, потребуется комбинация различных технологий хранения, сочетающих магнитные диски, память NAND и ленточные накопители.

В отчете отмечается, что флеш-память NAND по-прежнему остается самой быстрорастущей технологией на рынке корпоративных систем хранения при том, что объем отгрузки дисковых накопителей упал на 20% за последний год. В дальнейшем ожидается рост доли твердотельных СХД и снижение относительного объема поставок традиционных хранилищ. При этом абсолютные показатели продолжат расти. Например, по итогам 2021 г. ожидается, что суммарный объем всех твердотельных систем хранения, поставленных для корпоративных заказчиков, достигнет примерно 270 экзабайт, а традиционных дисковых систем — около 1100 экзабайт. Но к 2030 г. соответствующие показатели, как прогнозируется, составят 1900 и 2100 экзабайт. И хотя объемы не сравняются еще долго, тенденция на сближение прослеживается очень четко.

Для постоянно растущих объемов информации необходима комбинация различных технологий хранения, сочетающих магнитные диски, память NAND и ленточные накопители

«Лента» никуда не уходит

Несмотря на то, что дисковые СХД все больше будут использоваться для нужд архивного хранения, ленточные накопители также продолжат занимать ощутимую долю. Сегодня на рынке уже доступны картриджи LTO-9, способные хранить до 18, либо до 45 ТБ — в несжатом виде. У производителей есть планы по выпуску следующих генераций — вплоть до LTO-12 с максимальной емкостью накопителя 144/360 ТБ. При этом объемы продаж ленточных CХД должны вырасти с 100 экзабайт в 2021 г. до более чем 350 экзабайт в 2030 г.

Кроме того, по словам Натана Томпсона (Nathan Thompson), генерального директора и основателя компании Spectra Logic, одной из главных тенденций на мировом рынке систем хранения является переход в облако, куда все больше компаний переносят свои данные. Также подчеркивается, что сегодня ведущие мировые поставщики СХД стали больше заниматься разработкой и внедрением контейнерных технологий виртуализации в системы хранения — это, как отмечают аналитики, одна из новых и очень перспективных тенденций в области СХД, которая, очевидно, окажет влияние на развитие всего рынка в ближайшем будущем.

«По прогнозам IDC, к 2025 г. глобальный объем данных вырастет до 175 млрд петабайт. Сегодняшние инфраструктуры хранения данных разрабатываются с учетом необходимости адаптации под рост объемов данных и новых нагрузок, — говорит Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и СНГ. — Современные СХД состоят из нескольких уровней, оптимизированных под разные требования приложений и сред к производительности и стоимости управления данными. Самыми популярными на сегодняшний день технологиями, позволяющими снижать затраты, являются облачные и контейнерные технологии виртуализации систем хранения, и это те области, где NetApp прочно удерживает свое технологическое лидерство».