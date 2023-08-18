Древнейшие накопители из середины XX века громят HDD и SSD. Они дешевле в эксплуатации, их продажи бешено растут

Магнитные ленты для хранения данных обошли жесткие диски по экологичности. Они работают в шесть раз дольше, за счет чего их утилизация приводит к появлению меньшего объема электронного мусора в год. Помимо этого, они генерируют в разы меньше СО2, а компании экономят на них деньги – обслуживание ЦОДов на лентах обходится им вдвое дешевле в сравнении с HDD. К тому же ленты еще и в несколько раз быстрее жестких дисков. Продажи лент растут с огромной скоростью, чего не скажешь об отгрузках HDD.

«Зеленые» накопители из прошлого

Ленточные накопители, эволюционировавшие из обычных аудиокассет и использующиеся для хранения данных с середины XX века, оказались гораздо более энергоэффективными и экологичными в сравнении с жесткими дискам и и твердотельными накопителями (SSD), пишет Tom’s Hardware. На это, в частности, указал консультант по вопросам хранения данных и сотрудник IBM Брэд Джонс (Brad Johns). Он также сделала упор на том, что использование лент вдвое сокращает расходы на обслуживание систем хранения данных.

Джонс упомянул анализ рынка накопителей, проведенный исследовательской компанией IDC. Согласно приведенным в нем результатам, в 2021 г. 62% всей информации в мире хранилось на жестких дисках, на SSD – 9%, а ленточные накопители, они же Linear Tape Open, LTO, содержали 15% мировой информации.

При этом каждый жесткий диск, по данным IEEE Spectrum, в год производит 2,55 кг двуокиси углерода (СО2, углекислый газ), имея срок службы в среднем на уровне пяти лет. Для сравнения, магнитные ленты работают по 30 лет и производят ежегодно лишь 0,07 кг СО2. Другими словами, LTO в разы надежнее и экологичнее жестких дисков, к тому же они опережают их по вместительности – летом в свободной продаже появились винчестеры на 30 ТБ и более, а ленты стандарта LTO-9 способны хранить до 45 ТБ информации.

Экология и деньги

Преимущества ленточных накопителей на этом не заканчиваются. В отчете IEEE приведен пример, когда центр обработки данных должен хранить 100 ПБ (петабайт) данных в течение 10 лет. Использование жестких дисков приведет к образованию 7,4 метрической тонны электронных отходов против 3,6 метрической тонны в случае перехода на LTO.

Фото: LTO.org Несмотря на свой почтенный возраст, уходить со сцены магнитные ленты совершенно не торопятся

Не менее внушительными являются и показатели расходов на содержание парка жестких дисков и магнитных лент. Джонс из IBM подсчитал, что дата-центр, в котором хранится 100 ПБ информации, в случае использования жестких дисков потратит на их содержание (ремонт, замена, электропитание) около $17,7 млн за 10 лет. Для крупных ЦОДов, особенно если речь идет о гигантских облаках на уровне AWS или Azure, расходы могут показаться небольшими, но это лишь на первый взгляд. Если бы тот же абстрактный дата-центр на 100 ПБ использовал LTO-носители, то за те же 10 лет их обслуживание обошлось бы ему примерно в два раза дешевле, в $9,5 млн.

Как спасти природу

Брэд Джонс подчеркнул, что ленточные накопители особенно хороши в качестве устройств хранения так называемых «холодных» данных, то есть информации, которая не используется каждый день. Например, это могут быть различные резервные копии, ожидающие своего часа месяцами и годами.

Согласно расчетам Джонса, если переписать все холодные данные, а это около 60% мировой информации) на ленту, то это снизит выбросы СО2 на 58% или почти на 80 млн тонн. Он добавил также, что ленточные накопители в настоящее время пользуются высоким спросом и пока не планируют покидать рынок носителей информации, несмотря на свой почтенный возраст. Аудиокассеты появились в 30-х годах XX века, информацию на них впервые записали в 1951 г.

Джонс абсолютно прав

Слова представители IBM о популярности LTO в мировых масштабах опираются на статистику продаж. Как сообщал CNews, по итогам I квартала 2023 г. в мире было продано на 5% больше лет, чем годом ранее, и это несмотря на сокращение спроса на компьютеры, серверы и прочую технику. Более того, продажи лент растут на фоне стремительного падения отгрузок жестких дисков – в I квартале 2023 г. они рухнули на 35% год к году.

Не исключено, что это стало возможным во многом благодаря надежности лент. Жесткие диски, например, проигрывают в этом плане всем, в том числе и SSD-накопителям, даже если использовать SSD в высоконагруженных средах – в дата-центрах.

Что делать в случае потери доступа к ключевым ИТ-системам?

Второе преимущество LTO – это вместительность и очень быстрый рост объемов. Например, стандарт LTO-9 появился в сентябре 2021 г. и дал возможность хранить на ленте до 45 ТБ информации в сжатом виде и до 18 ТБ в несжатом. Это в полтора раза больше по сравнению с лентами предыдущего класса, LTO-8.

В дополнение к этому ленты опережают жесткие диски по скорости работы. Пока последние выдают до 150 МБ/с при чтении и записи, и то в лучшем случае, LTO-9 работают 750 МБ/с и 1000 МБ/с при чтении сжатых и несжатых данных соответственно, а скорость их записи составляет 360 и 440 МБ/с. В этом плане они проигрывают лишь современным твердотельным накопителям, скорости которых даже в не самых дорогих моделях уже переваливают за 1 ГБ/с.