Древние магнитные ленты снова в строю. Продажи растут, пока винчестеры уходят в небытие

Ленточные накопители показали пятипроцентный рост продаж год к году в I квартале 2023 г. в натуральном выражении и гигантский прирост по суммарному объему. И все это с учетом узкой специализации таких накопителей – они нужны для архивации и длительного хранения данных и востребованы лишь в бизнес-сегменте, в основном крупными компаниями. Продажи обычных широко распространенных жестких дисков за тот же период просели более чем на 30%.

Магнитная лента снова в моде

В мире зафиксирован рост продаж ленточных накопителей (Linear Tape Open, LTO), применяемых, в основном, для долгосрочного хранения информации – архивов или резервных копий. Как пишет Tom’s Hardware, по итогам I квартала 2023 г. они подскочили на 5% год к году, что подтверждает и группа LTO Program group. В нее входят компании HP, IBM и Quantum.

5% могут показаться невысоким показателем роста, но стоит отметить, что это происходит в период, когда мировая ИТ-отрасль если и не откатывается назад в своем развитии, то как минимум стагнирует, увольняя десятки тысяч человек по всему Земному шару. Кроме того, CNews писал, что по итогам всего 2022 г. рост продаж LTO составил 14% на фоне 2021 г.

Также необходимо понимать, что для подавляющего большинства современных людей магнитная лента – это часть аудио- или видеокассеты, но никак не устройства, специально предназначенного для хранения данных. Другими словами, это узкоспециализированные накопители, о существовании которых многие вовсе не осведомлены.

Впрочем, современные LTO – это действительно потомки первых аудиокассет, появившихся в 30-х годах ХХ века. Поначалу на них хранили только музыку, но в 1951 г. научились записывать на них и компьютерную информацию.

Фото: LTO.org Ленточные накопители пережили дискеты и оптические диски и, похоже, собираются пережить еще и HDD

Целевая аудитория нынешних LTO – это в первую очередь вовсе не обычные пользователи и не облачные сервисы, а крупный и изредка средний бизнес. Таким компаниям, как правило, требуется хранить резервные копии внушительного количества информации, в том числе отчетности. Облачные сервисы тоже используют их, но в основном для хранения информации, к которой почти никто никогда не обращается.

Переход на современные технологии

Значительную часть проданных на мировом рынке ленточных накопителей составили «кассеты» новейшего стандарта LTO-9. Он появился лишь осенью 2021 г., и его отличительная особенность – повышенная емкость по сравнению с предыдущими ревизиями при одновременном увеличении скорости чтения и записи.

Накопители LTO-9 способны хранить до 45 ТБ информации в сжатом виде и до 18 ТБ в несжатом, на 50% больше в сравнении с LTO-8. Считываться эта информация будет на скорости до 750 МБ/с и 1000 МБ/с соответственно, а скорость записи составляет 360 и 440 МБ/с. Таким образом, кассеты LTO-9 не только вместительнее, но еще и намного быстрее даже самых дорогих жестких дисков. По скорости работы они сопоставимы лишь с новейшими SSD-накопителями, но те уступают им в емкости.

Андрей Балякин, HubEx: Автоматизация в 2 раза повышает эффективность и сокращает затраты сервисной компании Бизнес

За счет активного перехода потребителей ленточных накопителей на стандарт LTO-9 при не очень высоком росте их продаж в натуральном выражении они показали взрывной рост в плане суммарного объема. За отчетный период было продано «кассет» на 128 экзабайтов, хотя за весь 2022 г. этот показатель составил около 79 экзабайтов (статистика аналитической компании Trend Focus).

Выбор в пользу LTO-9 со стороны потребителей очевиден. Новые накопители экономят не только время, позволяя оперировать данными с большей скоростью, но также деньги и пространство. Для примера, чтобы уместить 45 ТБ информации в сжатом виде на лентах LTO-5, потребуется 30 таких катушек, которые гарантированно в сумме обойдутся дороже одной LTO-9. Кроме того, их нужно где-то хранить, и займут они ровно в 30 раз больше места.

Ренессанс магнитной ленты

Накопители LTO не используются в современных персональных компьютерах и ноутбуках, но они, в отличие от намного более приближенных к ПК жестких дисков, не бьют один рекорд за другим по темпам падения продаж. От HDD мир отказывается еще более стремительно, чем переходит на LTO-9 – статистика Trend Focus за I квартал 2023 г. гласит, что винчестеры за этот период продавались на 35% хуже, чем годом ранее.

Глобальных причин тому две – экономика и SSD. После февраля 2022 г. мировая экономика переживает не лучший период своего существования, что вылилось в плохие продажи накопителей, компьютеров и техники в целом. Замена ноутбука или десктопа при отсутствии острой на то необходимости у многих ушла на второй и даже третий планы.

10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк ПО

SSD-драйвы, со своей стороны, с каждым разом становятся все дешевле и вместительнее, при этом обучаясь работать все быстрее. Обычные современные потребительские винчестеры подключаются по интерфейсу SATA III с пропускной способностью около 600 МБ/с, но на практике такая скорость передачи данных подавляющим большинством HDD недостижима – они редко способны работать хотя бы на 150 МБ/с в режиме чтения. Тем временем многие SSD формата M.2, доступные в свободной продаже, давно преодолели веху в 1 ГБ/с реальной скорости.