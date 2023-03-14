HDD проиграли войну. Даже самые дешевые SSD стали надежнее «серверных» жестких дисков

Миф о более высокой степени надежности жестких дисков на фоне SSD в условиях повышенных нагрузок развенчан. Оказалось, все в точности наоборот – дорогие HDD корпоративного уровня ломались вдвое чаще, нежели дешевые SSD, нацеленные на обычного потребителя. Это серьезный «репутационный урон» винчестерам, которые и без того не пользуются спросом у пользователей.

Будущее за SSD

Жесткие диски, все никак не желающие покидать мировой рынок накопителей, окончательно доказали свою несостоятельность перед твердотельными накопителями – более современными носителями информации, пришедшими им на смену. Согласно новому исследованию компании Backblaze, даже самые обычные SSD потребительского класса способны обойти по надежности дорогие HDD корпоративного сегмента, хотя именно более высокая надежность долгие годы была чертой именно жестких дисков.

Backblaze – это провайдер услуг облачного хранилища и резервного копирования данных. Вся деятельность компании основана на использовании огромных массивов накопителей – жестких дисков и SSD, и она постоянно собирает статистику их надежности. На февраль 2023 г. «парк» носителей информации Backblaze насчитывал свыше 235 тыс. экземпляров.

К выводу о лучшей надежности SSD на фоне HDD при высоких нагрузках, какие бывают в дата-центрах и облачных сервисах, эксперты пришли на основании своей же статистики за 2018-2022 гг. Она гласит, что за эти пять лет SSD показали вдвое меньшее количество отказов, нежели обычные жесткие диски.

Наглядное доказательство

Объектами исследования Backblaze стали в общей сложности 2903 SSD-накопителя. Этот массив включает 13 различных моделей твердотельных накопителей от шести вендоров – Seagate, Western Digital, Crucial, Dell и Micron. Примечательно, что восемь из них произведены именно Seagate – главным игроком на рынке жестких дисков, очень страдающим от падения спроса на HDD в масштабах всего мира. Еще два SSD разработаны другим вендором винчестеров – Western Digital.

Все 2903 SSD относятся к потребительскому классу среднего и базового ценовых сегментов, и все они использовались в качестве загрузочных дисков, на которые в реалиях бизнеса Backblaze идет повышенная нагрузка.

Фото: Backblaze Цифры не лгут

По итогам 2022 г. количество отказов SSD, даже несмотря на весьма нелегкие и нестандартные для подобных устройств условия эксплуатации, составило лишь 0,98%. Для сравнения, суммарный результат жестких дисков в 2022 г. – 1,37% а у некоторых моделей он и вовсе приближается к 6%.

Лидер Шредингера

На рынке жестких дисков к началу весны 2023 г. осталось лишь три игрока – американские Western Digital и Seagate и японская Toshiba. Рейтинг Backblaze гласит, что наименее надежными являются HDD компании Seagate.

Объем отказов многих моделей HDD Seagate, участвовавших в исследовании, сильно превысил 2%. Рекордсменом стал винчестер ST14000NM0138 на 14 ТБ. Его процент отказа – 5,7%.

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При этом нельзя сказать, что Seagate делает плохие накопители – ее 8-терабайтные ST8000NM000A победили в рейтинге, за весь 2022 г. не сломавшись ни единого раза. Примерно та же картина и сегменте SSD – наихудший показатель (1,98%) у ZA250CM10002 на 250 ГБ, а наилучший – у ZA500CM10002 на 500 ГБ. Они оба выпущены Seagate.

Фото: Backblaze В стане жестких дисков с надежностью все намного печальнее

Однако Seagate все же намного чаще попадает в топ «антилидеров» по уровню надежности своих накопителей. В феврале 2023 г. CNews писал о еще одном исследовании Backblaze, в котором говорилось о нежелании Seagate устранять выявленные в HDD проблемы, даже если на них ей прямо указывают потребители.

Самое время сдаться

Backblaze разрушила последний миф вокруг жестких дисков. Приверженцы этих устаревших накопителей неустанно напирали на то, что современные SSD не способны «переварить» повышенные нагрузки, но, как оказалось, это далеко не так.

Единственное преимущество, оставшееся у HDD – это более низкая цена за терабайт, и с этим спорить пока нельзя. Еще в декабре 2022 г. CNews сообщал о начавшемся стремительном удешевлении винчестеров, которое, впрочем, им не особо помогает. По итогам всего 2022 г. продажи HDD обвалились вдвое в сравнении с 2021 г.

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При этом на стороне SSD, помимо доказанной надежности, еще и существенно более высокая скорость. К чему сознательно огранивать себя возможностями интерфейса SATA III, по которому подключаются все современные HDD, выдавая, в среднем 150 МБ/с при чтении и еще меньше при записи. В 2023 г. существуют потребительские SSD с интерфейсом М2, скорости чтения которых давно перевалили за 1 ГБ/с.

Существует еще один критерий сравнения SSD и HDD – способность выдерживать многократные падения. Накопители, стоящие в серверах, почти не рискуют внезапно оказаться на полу, после свободного полета с большой для техники высоты. А портативные потребительские носители информации, напротив, постоянно рискуют выпасть из рук или соскользнуть со стола. Жесткий диск такого падения, с очень высокой долей вероятности, не переживет, что повлечет за собой расходы на извлечение из него информации. SSD же, как правило, ударов и падений не боятся за неимением в своей конструкции механических движущихся элементов, которыми, наоборот, переполнен обычный HDD.