Продажи жестких дисков рухнули почти вдвое из-за «охлаждения мировой экономики»

Продажи жестких дисков рухнули почти вдвое

Поставки жестких дисков по итогам 2022 г. продемонстрировали стремительное падение, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на результаты исследования Trendfocus.

Согласно данным аналитиков, в 2022 г. производители HDD отгрузили от 35 млн до 36 млн единиц продукции, что на 42,5% меньше в натуральном выражении, чем годом ранее. Как отмечает источник, столь неутешительные для индустрии показатели являются следствием «охлаждения мировой экономики» и корректировки запасов.

Хуже всего дела обстоят у американской Seagate, мирового лидера по показателю занимаемой доли на рынке жестких дисков (42,9%). Объем поставок сократился примерно до 15,1 млн штук, ознаменовав спад на уровне 43,7% в годовом исчислении.

Немногим более позитивные результаты продемонстрировала Western Digital (WDC): сокращение поставок HDD на 43% к показателям 2021 г., до 12,3 млн устройств.

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Третий в мире по объему поставок вендор жестких дисков – японская Toshiba – также не избежала вынужденного уменьшения совокупного количества отгруженных накопителей на жестком магнитном диске, однако сложившиеся неблагоприятные условия в экономике оказали на нее наименьшее влияние в сравнении с конкурентами – Seagate и WDC. За год поставки продукции Toshiba сократились на 22,2%, до 7,8 млн единиц.

Корпоративный сегмент тащит рынок на дно

Помимо рассмотрения общих трендов на рынке жестких дисков и показателей крупнейших вендоров этого вида продукции, эксперты Trendfocus также проанализировали продажи HDD в разрезе сегментов рынка.

Аналитики пришли к выводу, что наибольшее влияние на ухудшение показателей продаж жестких дисков оказало сокрушительное падение спроса в сегменте корпоративных облачных хранилищ. В общей сложности производители HDD недопоставили компаниям, занятым в нем, 10-11 млн накопителей, если сравнивать с результатами 2021 г.

Надежды на 3,5-дюймовые HDD не оправдались

Что же касается жестких дисков для настольных компьютеров и других устройств потребительского уровня в форм-факторе 3,5 дюйма, его сокращение продаж затронуло не столь сильно и лишь незначительно отразилось на общей картине.

По информации Trendfocus, спад в этом сегменте в относительных значениях не превысил 9% год к году. Поставщики 3,5-дюймовых возлагали на этот сегмент определенные надежды. Они ожидали, что к IV кварталу 2022 г. уровень потребительского доверия прекратит свое снижение, а рынок оборудования для видеонаблюдения продемонстрирует значительный рост. Ожидания вендоров, к их сожалению, не оправдались.

Продажи дисков в компактном форм-факторе вернулись к росту

Наконец, продажи HDD в форм-факторе 2,5 дюйма, которые могут использоваться как в десктопных компьютерах, так и ноутбуках, вернулись к росту по итогам октября-декабря 2022 г. относительно III квартала того же года.

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Tom’s Hardware предполагает, что позитивный тренд в этом сегменте может быть связан с сезонным фактором. На заключительный квартал года приходится множество праздников, для которых характерен всплеск интереса потребителя к разного рода технике, которую можно использовать в качестве подарка. Таким подарком вполне способен стать недорогой портативный компьютер с HDD внутри или переносной жесткий диск.

Жестки диски стремительно дешевеют

По данным американского провайдера облачных хранилищ Backblaze, с 2009 по 2022 г. удельная стоимость хранения данных на HDD за редкими исключениями снижалась. Специалисты компании прогнозируют сохранение этого тренда и в дальнейшем. В итоге к середине 2025 г. данный показатель достигнет $0,01.

HDD теряют популярность и уступают SSD по надежности

В сентябре 2022 г. Backblaze опубликовала отчет, согласно которому HDD существенно уступают в надежности современным твердотельным накопителям на основе флеш-памяти NAND (SSD). Следует иметь в виду, что устройства, фигурировавшие в статистике провайдера, использовались в качестве загрузочных дисков в серверах компании, а не для хранения резервных копий данных клиентов. Иначе исход мог бы оказаться иным.

По итогам II квартала 2022 г. мировые поставки жестких дисков рухнули на 15% год к году в натуральном выражении. Как писал CNews, основная причина этого – продолжающийся рост популярности SSD. В потребительском сегменте пользователи все чаще между HDD и SSD одинакового объема останавливают свой выбор именно на флеш-накопителях.

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В декабре 2022 г. исследовательская компания TrendForce обратила внимание на то, что цены на 512-гигабайтные модели SSD и HDD емкостью 512 ГБ для портативных компьютеров практически достигли паритета. При таком раскладе выбор вендоров ноутбуков, с высокой вероятностью, падет именно на устройство на базе флеш-памяти, учитывая их гораздо более высокую производительность.

По прогнозу TrendForce, в 2023 г. винчестеры окажутся практически полностью вытеснены из ноутбучного сегмента: около 96% портативных ПК будут поставляться с предустановленным SSD вместо HDD. В 2022 г. этот показатель составил 92%.