Модные наушники взорвались и убили человека. Фото

Использование беспроводной гарнитуры может привести к смерти. Наушники убили 28-летнего жителя Индии, который использовал их как гарнитуру, пока подключенный к ним смартфон находился на подзарядке. Они взорвались у него в ушах. Пострадавший умер в больнице.

Наушники-камикадзе

Беспроводные наушники оказались опасными для жизни. Популярный во всем мире аксессуар взорвался прямо в ушах своего владельца, что привело к летальному исходу.

По данным портала GizmoChina, трагедия произошла в индийском штате Раджастан. Жертвой стал 28-летний Ракеш Кумар Нагар (Rakesh Kumar Nagar). Во время взрыва он использовал свои наушники как гарнитуру и разговаривал по телефону. Они взорвались прямо у него в ушах.

Ракеш Кумар Нагар потерял сознание и был доставлен в больницу. Спасти его не удалось. На момент публикации материала точная причина его смерти установлена не была. Врачи говорят, что, предположительно, он скончался от остановки сердца, что никак нельзя считать точным диагнозом.

Что все-таки произошло

На момент публикации материала не было доподлинно известно, что именно вызвало взрыв наушников. GizmoChina пишет, что Ракеш Кумар Нагар использовал их, пока смартфон, к которым они были подключены, находился на зарядке. По мнению специалистов портала, это могло спровоцировать взрыв.

Снимок Ракеша Кумара Нагара, опубликованный индийским новостным телеканалом

Индийский новостной телеканал TV9Marathi, тем временем, подтверждает, что погибший действительно использовал гарнитуру во время зарядки телефона, но уточняет, что был еще один немаловажный момент. По его данным, в этот момент свет внезапно ненадолго погас, и наушники взорвались сразу после его включения.

Журналисты телеканала предположили, что взрыв гарнитуры стал следствием комбинации сразу двух факторов – низкого качества самой гарнитуры и скачка напряжения, вызванного отключением электричества.

А был ли провод

Марка и модель наушников, унесших жизнь мужчины, не раскрывается. GizmoChina пишет, что они были произведены малоизвестной индийской компанией. Такие гарнитуры, как правило, за небольшие деньги можно приобрести на автомобильных заправках.

Между тем, существует вероятность, что наушники, которыми пользовался Ракеш Кумар Нагар, все же имели провод. Bluetooth-гарнитуры физически не подключены к смартфону, их объединяет лишь сигнал, передающийся по воздуху, что в десятки раз снижает вероятность их взрыва от скачка напряжения во время зарядки смартфона.

Проводные же наушники во время работы подключены к смартфону. Здесь вероятность получить электрический разряд возрастает. На фотографии, опубликованной TV9Marathi, провод виден невооруженным глазом, хотя пока и не доказано, что на снимке запечатлена именно та гарнитура, что убила 28-летнего жителя Индии.

Следует добавить, что пользоваться смартфоном во время зарядки действительно не стоит, так как это нередко становится причиной смерти. CNews описывал несколько подобных случаев, многие из которых произошли в России.

Беспроводные наушники очень опасны

Если проводные наушники могут убить разрядом тока, то их беспроводные аналоги способны вызвать малоприятные ожоги и другие поражения. От бренда это совершенно не зависит – навредить своему владельцу могут как дешевые ноунейм-гарнитуры из подвалов Китая, так и AirPods компании Apple.

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AirPods довольно часто фигурируют в подобных сводках. Одна из историй произошла в феврале 2018 г. с жителем Флориды (США) Джейсоном Колоном (Jason Colon). Как пишет портал Mashable, Колон занимался в тренажерном зале и слушал музыку через свои AirPods, как вдруг заметил, что они перестали работать.

Останки наушников Джейсона Колона

Через мгновение из наушников повалил белый дым. Колон успел вытащить из ушей, оставил их на одном из тренажеров и ушел за помощью вернувшись, он обнаружил, что один из наушников расплавился.

Жителю китайского города Чжэнчжоу повезло значительно меньше. В мае 2020 г. один из его AirPods взорвался прямо у него в ухе, пока тот говорил по телефону, пишет портал Freenews.

Гарнитура может лишить человека слуха

Пострадавший получил ожоги правого уха. Ему пришлось пройти курс лечения противовоспалительными препаратами, однако позже он стал жаловаться на проблемы со слухом. Взорвавшиеся AirPods были приобретены в одном из магазинов-партнеров Apple.

В феврале 2017 г. наушники Beats (модель не уточняется) взорвались прямо на голове женщины во время перелета из Пекина (Китай) в Мельбурн (Австралия). По данным Associated Press, владелица спала во время полета, наушники в это время были у нее на голове. «Когда я повернулась, то поучаствовала жжение на лице», – сказала пострадавшая. Другие пассажиры услышали сильный хлопок. Девушка сбросила с себя наушники, после чего скинула на пол, а стюардессы залили их водой.

Девушка получила ожоги лица

Наушники были переданы на экспертизу в Apple. Специалисты компании выяснили, что гарнитура работала от ААА-батареек низкого качества, что и привело к взрыву. Судя по тому, что современные Beats не умеют работать от сменных элементов питания, пострадавшая девушка пользовалась устаревшей моделью.