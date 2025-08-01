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Белан Алексей


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 ЕвроХим-Усольский калийный комбинат внедрил цифровой автопилот для управления технологией грануляции 1
30.12.2016 США ввели санкции против российских ИТ-компаний и хакеров 1
06.11.2013 За информацию о хакере из России ФБР назначило самую высокую награду 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Белан Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Esage Lab - ЦОР Security - ЦОР Секьюрити 3 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1161 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2050 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5124 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3270 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 522 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1291 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Демократическая политическая партия США 117 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29865 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1867 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54320 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4453 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3254 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4346 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1885 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 519 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12571 1
Костюков Игорь 1 1
Бобнев Александр 3 1
Коробов Игорь 1 1
Семенов Артем 5 1
Гизунов Сергей 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 536 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 387 1
Алексеев Владимир 18 1
Богачев Евгений 11 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 52 1
Podesta John - Подеста Джон 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151505 2
Латвия - Латвийская Республика 821 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52818 2
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 47 1
Мальдивы - Мальдивская Республика 72 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44665 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18090 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 964 1
Донбасс 61 1
США - Калифорния 4689 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 693 1
Таиланд - Королевство 846 1
Греция - Греческая Республика 991 1
США - Невада 211 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Латвия - Рига 98 1
Греция - Афины 122 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3609 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11229 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53387 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7569 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3475 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6711 1
WikiLeaks 120 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3376 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2522 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375222, в очереди разбора - 747956.
Создано именных указателей - 179428.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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