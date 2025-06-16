Xiaomi выпускает «убийцу» крошечного планшета Apple. Готовится замена iPad mini под любимым россиянами брендом

Redmi, дочерний бренд Xiaomi, выпустит планшет K Pad в качестве Android-альтернативы iPad mini – сверхкомпактному планшету Apple. Новинка получит едва ли не точно такой же дизайн, вплоть до огромной толщины рамок экрана, но при этом вполне современные аппаратные спецификации

iPad mini по-китайски

Компания Xiaomi провела предварительный анонс своего новейшего планшетного компьютера K Pad, который она собирается продавать под дочерним брендом Redmi. Это не первый планшет как у самой Xiaomi, так и у Redmi, но эта модель выделяется своими ультракомпактными, по меркам планшетов, размерами.

Большинство пользователей привыкли, что планшетный компьютер – это нечто громоздкое, размером едва ли не с современный ноутбук, но при этом без клавиатуры и полноценной операционной системы с оконным интерфейсом. Redmi K Pad, напротив, является очень небольшим устройством с экраном на 8,8 дюйма, способным уместиться в кармане или женской сумочке, исходя из промо-материалов Xiaomi. Правда, карман этот, по-видимому, должен быть больше обычного.

Премьера Redmi K Pad запланирована на 18 июня 2025 г.

Единственный соперник

По сути, новый K Pad станет прямым конкурентом iPad mini, самого маленького планшета в линейке компании Apple. Преимуществом новинки Redmi, по-видимому, должна стать цена, поскольку многие устройства стоят дешевле аналогов других брендов.

Но оригинальный iPad mini в базовой комплектации с Wi-Fi и 128 ГБ встроенной памяти оценивается в США в $499 или 39,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 июня 2025 г. А с учетом того, что у Redmi в последнее время не всегда получается устанавливать конкурентоспособные цены, что видно на примере стоимости смартфонов Redmi Note 14 в российской рознице, новый K Pad вполне может оказаться ненамного дешевле iPad Mini.

Что известно

К моменту выхода материала новый K Pad не был представлен на суд общественности. Однако почти все сведения о его возможностях успели просочиться в свободный доступ к Глобальной сети.

Согласно имеющимся данным, Redmi K Pad получит IPS-экран на 8,8 дюйма с соотношением сторон 16:10 и гигантскими по меркам 2025 г. рамками, такими же, как у 8,3-дюймового iPad mini седьмого поколения. Он вышел в октябре 2024 г.

Xiaomi / GizmoChina Рамки экрана трудно не замечать

В Redmi K Pad обещан дисплей с поддержкой разрешения 3К и частотой обновления до 165 Гц. Это лучше, чем у мини-планшета Apple – он выводит изображение в разрешении 2К+, а его частота обновления ограничена базовыми 60 Гц.

Redmi K Pad обзаведется металлическим корпусом минимальной толщины и всего одной основной камерой – опять же, как у iPad mini 7.

Почти смартфон

Xiaomi не объясняет, почему решила выбрать именно 8,8-дюймовый экран для своего нового планшета. По-видимому, компания пыталась максимально отдалить его от современных смартфонов с экранами по 7 дюймов. Напомним, что еще летом 2018 г. Xiaomi выпустила 6,9-дюймовый мобильник Mi Max 3.

Оперативной памяти у грядущего Redmi K Pad тоже будет немало, прямо как у современных флагманских смартфонов на Android – 16 ГБ. В iPad mini ее вдвое меньше – 8 ГБ.

Xiaomi / GizmoChina Корпус обещают металлический, со стеклом на тыльной панели

Процессор новому планшету, если предварительная информация верна, достанется суперсовременный – он вышел в апреле 2025 г. Это тайваньский MediaTek Dimensity 9400+, и его не следует путать с обычным MediaTek Dimensity 9400 образца октября 2024 г.

Имея идентичную компоновку ядер, более новый процессор является одновременно и более производительным. Его главное ядро Cortex-X925 работает на частоте 3,73 ГГц против 3,63 ГГц в обычном 9400.

Частоты и количество других ядер у процессоров идентичные – по ядра Cortex-X4 на 3,3 ГГц и четыре Cortex-A720 на 2,40 ГГц в каждом. Также в наличии 12-ядерная графика Mali-G925 Immortalis MP12.

Повышение частоты основного ядра всего на 100 МГц привело к тому, что в AnTuTu 10 новый 9400+ выдает 2,88 млн баллов, а в GeekBench 6 – 9 тыс. баллов. Результат обычного 9400 – 2,56 млн и 8,9 тыс. баллов соответственно.

Зачем в планшете такой мощный процессор, достойный присутствия в флагманских смартфонах, Xiaomi не уточняет.