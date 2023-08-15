Xiaomi выпустила гигантский планшет. Он больше топового iPad Pro и в разы дешевле. Видео

Xiaomi выпустила в Китае планшет Pad 6 Max с огромным экраном на 14 дюймов. Это больше, чем у 12,9-дюймового iPad Pro, но при этом она не стала завышать его стоимость – новинка стоит более чем в два раза дешевле конкурента от Apple. Есть шанс на его появление в России – более компактная модель Pad 6 поступила в продажу на российском рынке в середине августа 2023 г.

Планшет размером с одеяло

Компания Xiaomi провела в КНР презентацию своего новейшего планшетного компьютера Pad 6 Max с огромнейшим экраном на 14 дюймов. Это один из самых гигантских планшетов в мире, тем более в сегменте Android-устройств, и он значительно крупнее Apple iPad Pro в его самой большой модификации на 12,9 дюйма. При этом он и стоит значительно дешевле – базовая комплектация Pad 6 Max оценивается в 3600 юаней или $494 или 49,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 августа 2023 г. Для сравнения, базовый 13-дюймовый iPad Pro стоит в США $1099 или 111,1 тыс. руб. за 128 ГБ памяти, тогда как в Pad 6 Max в базе установлен модуль на 256 ГБ.

Также Xiaomi приготовила версии Pad 6 Max с 12 ГБ RAM и 256/512 ГБ ROM по цене 3800 юаней (52,7 тыс. руб.) и 4200 юаней (58,2 тыс. руб.) соответственно. Максимальная комплектация с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти стоит 4600 юаней или 63,8 тыс. руб. В стоимость входит прочный цельнометаллический корпус.

Фото: Xiaomi Экран - основное достоинство нового Pad 6 Max

Сроки появления Xiaomi Pad 6 Max в России пока не объявлены, но вероятность его выхода на российском рынке есть. 15 августа 2023 г. в России начались продажи его уменьшенной версии – Xiaomi Pad 6.

«Лицо» современного планшета

Экран Pad 6 Max – это матрица IPS на 14 дюймов по диагонали с соотношением сторон 16:10 – в отличие от флагманского складного смартфона Mix Fold 3, матрица OLED ему не досталась. Разрешение дисплея – 2880х1800 пикселей или Full HD+, плотность – 242 пикселя на дюйм, максимальная яркость – 600 нит.

Фото: Xiaomi Если Xiaomi и старалась уменьшить рамки дисплея, то у нее это не очень получилось

Тачскрин планшета характеризуется контрастностью 1500:1, частотой обновления 120 Гц и множеством технологий улучшения изображения, в том числе Dolby Vision и HDR10. Поверх него установлено усиленное защитное стекло Gorilla Glass 5, а в боковую рамку (если держать планшет вертикально, в портретном режиме) встроена фотокамера на 20 МП. Это современный сенсор Sony IMX596 размерами 1/3,4 дюйма с диафрагмой f/2.2, способный записывать видео в разрешении Full HD на частоте 30 кадров в секунду.

Память, камеры и процессор

Все четыре комплектации Pad 6 Max поставляются с оперативной памятью LPDDR5X – самой быстрой в своем сегменте. А вот флеш-память не самая топовая, хотя и тоже весьма скоростная – UFS 3.1.

Распаковка Pad 6 Max

Также во всех комплектациях планшета установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 – современное топовое решение на 4 нанометрах с частой до 3,2 ГГц и восемью ядрами в трех кластерах. Первый кластер – это одно мощное ядро Cortex X2, второй – три высокопроизводительных Cortex A710, третий – четыре энергоэффективных А510. Графику в процессоре обрабатывает видеоподсистема Adreno 730.

Фото: Xiaomi За счет своих размеров Pad 6 Max вполне мог бы заменить ноутбук , если бы работал на Windows

Как и во всех современных планшетах, фотокамерам в Pad 6 Max было уделено не самое пристальное внимание. Тыльный блок здесь состоит из двух сенсоров – основной на 50 МП размерами 1/2,76 дюйма и с диафрагмой, f/1.8. Вторая камера всего лишь вспомогательная – 2 МП при f/2.4, и это сенсор глубины для размытия фона при портретных снимках. На тыльную камеру планшет пишет ролики в 4К на 30 кадрах и в Full HD на 60 кадрах в секунду.

Дополнительные спецификации

Внутри металлического корпуса Pad 6 Max скрывается батарея на 10000 мАч. Производитель не уточняет время автономной работы, но позволяет заряжать ее очень быстро – есть поддержка 67-ваттной проводной зарядки по USB-C. Также планшет может выступать в качестве гигантского и быстрого пауэрбанка – у него есть реверсивная зарядка на 33 Вт.

С такими габаритами без прочного металлического корпуса планшету не обойтись

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NFC-модуля для бесконтактной оплаты в новинке Xiaomi нет, но есть модули Wi-Fi 802.11ax с поддержкой новейшего стандарта 6Е и частот 6 ГГц и Bluetooth 5.3. За вывод звука в нем отвечает квартет динамиков с поддержкой Dolby Atmos.

Погружать планшет в воду или в подвергать его воздействию дождя или просто повышенной влажности не стоит – защиты от этого в нем нет. За счет большой батареи и корпуса из металла Pad 6 Max весит 750 граммов, а его размеры составляют 319х206х6,5 мм.