Xiaomi готовит планшет на замену iPad с «монструозной батареей» и экраном как у топовых игровых мониторов

Xiaomi выпустит планшет Pad 6 и его улучшенную версию Pad 6 Pro на замену невероятно удачным и очень доступным моделям Pad 5 и Pad 5 Pro. Ожидается, что новые модели будут еще более производительными – с большой АКБ и быстрой зарядкой, экраном как у игровых мониторов, и что при этом цены на них вырастут незначительно. Pad 5 продается в официальной российской рознице, что повышает вероятность появления в ней и Pad 6 на замену Apple iPad и Samsung Galaxy Pad.

Китай поможет

Компания Xiaomi работает над новым планшетным компьютером Pad 6, и процесс, вероятно, вошел в завершающую стадию – в Сети появились сведения о его технических характеристиках. Как пишет портал GizChina, премьера новинки назначена на 18 апреля 2023 г.

Планшет с очень высокой вероятностью появится на российском рынке, где теперь не так просто купить iPad от Apple или Galaxy Pad от Samsung – обе компании почти одновременно сбежали из России в начале марта 2022 г. и возвращаться пока не планируют. В пользу того, что Xiaomi привезет Pad 6 в Россию, говорит наличие в официальной рознице компьютера Pad 5, наделавшего немало шума во время релиза в 2021 г. Модель оказалась очень удачной как в плане дизайна, так и с точки зрения соотношения стоимости к характеристикам. В России расценки на Pad 5 на момент выхода материала начинались с 31 тыс. руб.

Фото: GizChina Pad 6 может выглядеть так

По данным GizChina, Xiaomi готовит сразу два планшета – базовый Pad 6 и более мощный Pad 6 Pro. Бренда Mi в их названии не будет – Xiaomi отказалась от него летом 2021 г.

Много интересного внутри

В числе отличий Pad 6 от Pad 6 Pro будет центральный процессор. В младшей модели, пишет GizChina, окажется Qualcomm Snapdragon 870 – он заменит Snapdragon 860 в нынешнем Pad 5. Старший Pad 6 Pro обзаведется чипом Snapdragon 8+ Gen1, создававшемся, в большей степени, для ноутбуков, а не для планшетов.

Pad 6 Pro, по предварительной информации, будет работать от большой батареи емкостью 8600 мАч, которую в GizChina назвали «монструозной» (MONSTROUS). По сравнению с Pad 5, где установлена АКБ н 8720 мАч, произошел небольшой даунгрейд по емкости, но зато добавилась очень быстрая зарядка на 67 Вт.

По всей вероятности, Xiaomi поработала над оптимизацией потребления планшетом заряда аккумулятора – в режиме ожидания, когда он включенный просто лежит на полке и не эксплуатируется, одного заряда хватит на 48 дней.

Внешние нововведения

В Pad 6 и 6 Pro обещаны экран с более высоким разрешением, чем у пятой серии, и цельнометаллический корпус. Заявлено, что, покупая младшую модель, пользователь сможет рассчитывать на дисплей с частотой обновления 144 ГГц, как у современных игровых мониторов. Возможно, она будет адаптивной, поскольку для работы с текстовым контентом, просмотра фотографий и видео обычно хватает и стандартных 60-90 Гц.

Фото: Xiaomi Xiaomi Pad 5. Различий в дизайне с Pad 6 - в избытке

Разрешение экрана тоже планируется высоким – 2,8К. Значение в пикселях пока неизвестно, то это что-то посередине между Quad HD (2160x1440) и Ultra HD (4K, 3840x2160). Плотность пикселей должна составить 309 точек на дюйм.

Сколько придется заплатить

Все прочие спецификации, включая объем оперативной памяти и встроенного накопителя, количество и параметры модулей беспроводной связи, наличие или отсутствие поддержки сотовых сетей и пр., Xiaomi обнародует во время официальной премьеры. Когда именно следует ждать появления Pad 6 и Pad 6 Pro в России, предсказать невозможно – они могут приехать сразу после премьеры в Китае или задержаться на несколько месяцев. У Xiaomi есть и тот, и другой опыт – к примеру, новейшие (для российской розницы) смартфоны серии Redmi Note 12 вышли спустя три месяца с момента официального релиза в КНР и Индии.

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Pad 5, как сообщал CNews, преодолел путь из Китая в Россию всего за месяц. На родине он вышел в сентябре 2021 г., а в российской рознице появился октябре 2021 г.

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Что касается стоимости, то она на 14 апреля 2023 г. известна не была. Но, как утверждают эксперты GizChina, надеяться на то, что цена планшетов окажется на уровне Pad 5 и Pad 5 Pro, не стоит – новые модели окажутся дороже.

В настоящее время Pad 5 стоит в Китае от 1999 юаней (23,7 тыс. руб., $290 по курсу ЦБ на 14 апреля 2023 г.). Pad 6 в базовой комплектации китайские ритейлеры предлагают за 2499 юаней ($363, 29,6 тыс. руб.). Как видно, в России Pad 5 стоит на 7000 руб. дороже, чем в КНР – вполне возможно, что столько же придется переплатить и за Pad 6.