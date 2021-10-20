Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет

Xiaomi предложила россиянам три новых смартфона линейки Mi 11, новейший планшет Pad 5, которого ждали три года и браслет Band 6 с NFC для бесконтактной оплаты. Все это богатство дополненной умной колонкой Mi Smart Speaker. Два смартфона поступят в продажу в ноябре 2021 г., а остальные устройства появятся в магазинах в ближайшие несколько дней.

Новейший планшет Xiaomi

Компания Xiaomi расширила свой российский ассортимент новыми продуктами. В список вошли планшет Pad 5, браслет Mi Smart Band 6 с поддержкой NFC, а также умная колонка Mi Smart Speaker и три смартфона – 11 Lite 5G NE, 11T и 11T Pro. Почти все новинки, кроме последних двух смартфонов, поступят в продажу до конца октября 2021 г., а 11Т и 11Т Pro задержатся до начала ноября 2021 г. Отметим, что в названиях большинства продуктов нет бренда Mi – Xiaomi решила отказаться от него.

Планшет Pad 5 – это глобальная версия одноименного компьютера для китайского рынка и первый планшетник, выпущенный Xiaomi за три года. В последний раз она выпускала планшеты летом 2018 г., и это были Mi Pad 4 и Mi Pad 4 Plus.

Мировая премьера аппарата состоялась 15 сентября 2021 г. В Россию планшет Pad 5 приехал в комплектации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти по рекомендованной розничной цене 37 тыс. руб. в сером и белом цветах корпуса. Старт продаж назначен на 28 октября 2021 г.

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Pad 5 характеризуется современным «железом» за сравнительно небольшие деньги. Его можно считать конкурентом Apple iPad Pro в версии на 11 дюймов, а стоит он при этом дешевле нового iPad mini 6.

Российская версия Pad 5 имеет в своем распоряжении экран на 11 дюймов (разрешение 2560х1600 точек, обновление 120 Гц) и процессор Qualcomm Snapdragon 860. Электроника работает от батареи на 8720 мАч с зарядкой 33 Вт.

В планшете есть две камеры на 8 Мп (спереди) и 13 Мп (сзади). Pad 5 поддерживает стилус Smart Pen, однако в комплект поставки он не входит.

Браслет и колонка

Колонка Mi Smart Speaker будет продаваться в России с голосовым помощником «Маруся» холдинга VK, ранее известного как Mail.ru Group. Браслет Mi Smart Band 6, он же просто Mi Band 6, был доступен в России и раньше. Разница лишь в том, что данная версия имеет модуль NFC для бесконтактных платежей.

Колонка Mi Smart Speaker будет доступна для предзаказа с 22 октября 2021 г. по цене 5000 руб., а начало продаж состоится 28 октября 2021 г. Ее можно получить в виде подарка при покупке любого смартфона серии 11Т.

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Браслет Mi Smart Band 6 NFC на момент публикации материала уже поступил в продажу по цене 4500 руб. Версию без NFC россияне могут приобрести за 4000 руб.

Колонка Mi Smart Speaker с «Марусей» внутри – это конкурент «Станции мини» от «Яндекса» во всех ее модификациях. Список характеристик новинки включает динамик 65,3 мм мощностью 12 Вт и два микрофона. «Маруся», как и в фирменных колонках Mail.ru, может проигрывать музыку из соцсети «Вконтакте», искать в интернете, управлять умным домом и выполнять другие поручения.

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Браслет Mi Smart Band 6 характеризуется экраном AMOLED на 1,56 дюйма с разрешением 152х486 точек. Он умеет отслеживать частоту сердцебиения, уровень кислорода в крови, а также контролировать сон, плюс в него встроена поддержка 30 видов физической активности. Корпус защищен от воды (5 АТМ), а одного заряда батареи хватает на 12 дней.

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Mi Smart Band 6 поддерживает NFC и голосового помощника Amazon Alexa. Бесконтактная оплата работает с картами большинства крупных российских банков, включая Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк, и Тинькофф банк.

Новые смартфоны Xiaomi

В число новых моделей Xiaomi для российского рынка вошел моноблок 11 Lite 5G NE (New Edition) с батареей 4250 мАч и поддержкой сетей пятого поколения. На мировом рынке он появился 15 сентября 2021 г. В России аппарат стоит 30 тыс. руб. за комплектацию с 6 ГБ RAM и 128 ГБ встроенной памяти. Версия 8/128 ГБ оценивается в 35 тыс. руб., а 8/256 ГБ – в 40 тыс. руб. Предзаказ открыт до 27 октября 2021 г., днем позже начнутся розничные продажи.

Доступный 11 Lite 5G NE

Стоимость 11 Lite 5G NE включает экран AMOLED на 6,55 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. В распоряжении пользователя будут процессор Qualcomm Snapdragon 778G, быстрая зарядка 33 Вт, селфи-камера на 20 Мп и тройной основной модуль 64+8+5 Мп. Также есть сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, защита от пыли и влаги IP53 и чип NFC.

Смартфоны 11Т и 11Т Pro – это новые флагманы Xiaomi. Предзаказ на них откроется 22 октября 2021 г., начало продаж – 5 ноября 2021 г.

Xiaomi 11T и 11Т Pro

Рекомендованная розничная цена Xiaomi 11T Pro составила 54 тыс. руб. за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также 60 тыс. руб. за версию 12/256 ГБ. Рекомендованные цены на Xiaomi 11T – 45 тыс. руб за 8/128 ГБ или 50 тыс. руб. за 8/256 ГБ.

Xiaomi 11T построен на процессоре MediaTek Dimensity 1200 Ultra, имеет быструю зарядку 67 Вт и работает на Android 11 с MIUI 12.5. В 11Т Pro стоит CPU Snapdragon 888 и быстрая зарядка на 120 Вт. Оба смартфона получили экран AMOLED на 6,67 дюйма Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, батарею 5000 мАч и основную камеру на 108 Мп.