«Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный»

Яндекс анонсировал новую версию колонки «Станция мини» и свою первую ТВ-приставку «Модуль». Колонка ощутимо прибавила в мощности (с 3 Вт до 10 Вт), но немного увеличилась в размерах и лишилась управления жестами в пользу сенсорных кнопок. «Модуль» работает на базе «Яндекс ТВ» и превращает обычные телевизоры в умные. Обе новинки поступят в продажу 15 октября 2021 г.

Новые гаджеты «Яндекса»

Отечественный интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о пополнении модельного ряда своих гаджетов сразу двумя новинками – умной колонкой «Станция мини» второй ревизии и компактной ТВ-приставкой «Модуль». Колонка ориентирована на тех, кому нужно устройство с повышенной мощностью звучания, занимающее при этом минимум места в помещении. «Модуль» же позволит россиянам сэкономить на покупке смарт-телевизора и сделать умным имеющийся ТВ при наличии у него входа HDMI.

В сравнении с первым поколением новая «Станция мини» получила более чем в три раза мощный звук. Изменился подход к взаимодействию с колонкой, плюс сама по себе она стала более функциональной за счет интеграции в нее светодиодного дисплея. В свою очередь «Модуль» – это совершенно новое устройство в линейке «Яндекса».

Цены и доступность

«Станция мини» и «Модуль» доступны для предзаказа с 5 октября 2021 г. Представители «Яндекса» сообщили CNews, что старт продаж назначен на 15 октября 2021 г.

Новой колонке - новые цвета

Колонка доступна в четырех цветах – черном, белом, синем и красном. Эти оттенки она, как и LED-дисплей, позаимствовала у старшей модели серии – «Станции макс» образца ноября 2020 г.

Стоимость обновленной «Станции мини» составляет 7000 руб. в версии с экраном и 6000 руб. в модификации без него. На старте продаж покупатели колонки получат три месяца подписки «Плюс». ТВ-приставка «Модуль» оценивается в 5000 руб., в подарок – годовая подписка на «Плюс».

До 14 октября 2021 г. обе новинки можно приобрести в паре по цене 9000 руб. за тандем колонки с дисплеем и ТВ-приставки. Набор, в котором у колонки нет экрана, обойдется в 8000 руб.

Новое детище «Яндекса» - «Модуль»

Как сообщили CNews представители компании, после выхода обновленной «Станции мини» оригинальная колонка какое-то время останется в продаже. На момент публикации материала ее стоимость составляла 5000 руб. Также по-прежнему можно будет приобрести и «Станцию лайт», вышедшую в июле 2021 г. и оцененную в 4000 руб. «“Станция лайт” – это продукт другой ценовой категории. Прежде всего, эта колонка для тех, кому нужно компактное и доступное устройство с голосовым помощником. На данный момент “Станция лайт” – это наша самая продаваемая колонка. Она остается в продаже», – сказали CNews представители «Яндекса».

Всего в линейке «Яндекса» насчитывается пять колонок. В дополнение к перечисленным есть и самая первая «Станция», поступившая в продажу в мае 2018 г.

Что умеет обновленная колонка

Вторая версия «Станции мини» отличается от оригинальной модели, дебютировавшей в октябре 2019 г., в первую очередь повышенной мощностью звука. Она выросла с 3 Вт до 10 Вт (у «Лайт» мощность составляет 5 Вт).

Все доступные расцветки новой «Станции мини»

Разработчики отказались от использования модуля Bluetooth 4.2, установленного в первой «Станции мини», в пользу более современного Bluetooth 5.0. Кроме того, модуль Wi-Fi теперь может работать на двух частотах – к 2,4 ГГц добавилась 5 ГГц.

Изменилась и подсистема питания. Напряжение выросло с 5 В до 18 В, мощность блока питания достигла 18 Вт, а разъем USB-C был заменен на DC-jack. Отказ от USB-C, со слов представителей «Яндекса», был необходим «для обеспечения большей мощности и лучшего звука».

В новой колонке сохранился AUX для подключения, к примеру, к внешней аудиосистеме. А чтобы получить эффект пространственного звучания, можно объединить колонки в «стереопару» – эта возможность станет доступна всем пользователям в течение ближайших двух недель.

Дисплей есть только в старшей версии колонки

В то же время в колонке больше нет управления движением рук, ставшего одной из главных «фишек» первой «Станции мини». Его заменили на сенсорные кнопки, расположенные на верхней грани корпуса.

Кнопки поддерживают управление свайпами. Если от кнопки + провести к центру (то есть справа налево), то включится предыдущий трек, а если от кнопки - к центру (то есть слева направо), то следующий трек.

На запрос CNews о причинах отказа от управления жестами представители «Яндекса» ответили, что «жесты остаются экспериментальной фичей первой “Станции мини”». «При создании новой “Мини” мы прислушивались к пожеланиям пользователей. Так мы отказались от управления жестами в пользу кнопок, так как это привычнее и удобнее», – добавили они.

Об управлении жестами можно забыть

Новая колонка стала заметно больше по размерам в сравнении с первым поколением. Высота увеличилась с 45 мм до 55 мм, а диаметр достиг 97 мм при первоначальных 90 мм.

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LED-экран в старшей модификации «Станции мини» предназначен для вывода дополнительной информации, к примеру, текущего времени. Его яркость может подстраиваться под окружающее освещение.

Таинственный «Модуль»

О новой ТВ-приставке «Яндекса» на момент публикации материала доступной информации было в разы меньше, чем о второй «Станции мини». Устройство, как стало известно CNews, работает на программной платформе «Яндекс ТВ», но представители компании отказались отвечать на вопрос об используемой в нем операционной системе.

Способ подключения «Модуля» к телевизору

Также они не предоставили сведения и о «железной» части «Модуля». Таким образом, остается неизвестным, какой в нем используется процессор, и сколько у него оперативной памяти.

«Яндекс модуль»

«Модуль» позволяет смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD», ролики в интернете и ТВ-каналы. Также он может воспроизводить музыку в режиме потоковой трансляции из интернета.

Комплект поставки ТВ-приставки «Яндекса»

В комплект поставки входит пульт управления со встроенным микрофоном, позволяющим взаимодействовать с «Модулем» при помощи голоса. За это отвечает голосовой ассистент «Алиса».

«Модуль» поддерживает видео в формате 4К и технологию улучшения изображения Dolby Vision. Чтобы подключить приставку к телевизору, понадобится свободный HDMI-вход. Для работы «Модулю» нужно подключение интернету через Wi-Fi.

Устройства можно объединять

«Яндекс» не просто так предоставил покупателям возможность купить «Модуль» и новую «Станцию мини» единым комплектом. «Модуль» умеет работать с умными колонками компании.

«Если объединить их в пару, можно управлять просмотром видео голосом через “Алису”, которая “живет” в умной колонке. В этом случае зрителю не понадобится пульт. А если он потеряется, можно сказать: “Алиса, найди пульт”, и он подаст звуковой сигнал», – сообщили CNews представители «Яндекса».

Связать «Модуль» с колонкой можно в мобильном приложении «Яндекса».

Основные конкуренты

На российском рынке прямые конкуренты есть и у «Модуля», и у обновленной «Станции мини». Последней, к примеру, придется бороться за покупателя с «Капсулой мини» – умной колонкой холдинга Mail.ru Group., поступившей в продажу в конце июня 2021 г. по цене 5500 руб.

«Капсула мини» стоит дешевле «Станции мини», но и по характеристикам немного отстает от нее

Список характеристик «Капсулы мини» включает 5-ваттный динамик, модули Bluetooth и Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, четыре сенсорные кнопки управления и 13,5-ваттный блок питания с коннектором USB-C. Размеры колонки составляют 45х100 мм. Светодиодный дисплей – в наличии.

Что касается «Модуля», то его главным конкурентом будет приставка SberBox от Сбербанка стоимостью от 3000 руб. в зависимости от выбранной «комплектации».

«Модуль» стоит почти вдвое дороже SberBox

На вопрос CNews, чем продиктована цена «Модуля» на фоне такого соперника, представители «Яндекса» не ответили. Они указали лишь, что «Модуль» поставляется с годовой подпиской «Плюс», и добавили, что у него есть поддержка Dolby Vision в дополнение к возможности объединения в тандем с колонками «Яндекса».