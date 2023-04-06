В России начались официальные продажи сверхдешевых смартфонов Xiaomi с камерой лучше, чем у новых iPhone

Смартфоны линейки Redmi Note 12 добрались до России. Начинаются продажи моделей Note 12 и 12 Pro+ по цене от 17 до 33 тыс. руб. Старший смартфон способен делать 200-мегапиксельные снимки и очень быстро заряжаться от комплектного блока питания на 120 Вт. Максимальное разрешение камеры в новых iPhone 14 Pro Max – 48 МП.

С небольшим опозданием

В России начались продажи первых смартфонов Xiaomi серии Redmi Note 12 (Redmi – отдельный бренд Xiaomi). Как сообщили CNews представители дистрибьютора diHouse (входит в группу «Ланит»), на начальном этапе будут доступны мобильники Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro+.

Младший смартфон Redmi Note 12, утверждают в diHouse, стоит от 17 тыс. руб. за комплектацию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, однако редакция CNews обнаружила этот смартфон в ассортименте «Ситилинка» по цене 16 тыс. руб. Стоимость более дорогой комплектации Redmi Note 12 с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM заявлена на уровне 19 тыс. руб., но в «Ситилинке» она тоже стоит на 1000 дешевле. «Сегодня у нас стартовали продажи линейки смартфонов Xiaomi Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro+. В «Ситилинке» на старте продаж Xiaomi Redmi Note 12 представлены со скидкой», – сообщили CNews представители ритейлера.

При этом на Redmi Note 12 Pro+ скидка пока не действует. Россиянам смартфон доступен в версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, которую они могут купить за 33 тыс. руб. Варианты расцветки – белый, синий и черный, а у обычного Redmi Note 12 белый оттенок заменен на светло-зеленый.

Фото: Xiaomi Основной акцент в смартфонах сделан на фотосъемку

Стоит отметить, что глобальная премьера обоих смартфонов состоялась в январе 2023 г. Почему их выпуск в России задержался на три месяца, неизвестно. На начальном этапе смартфоны небольшими партиями ввозили «серые» импортеры. Также пока нет данных, планируют ли российские дистрибьюторы везти в Россию нашумевший Redmi Note 12 Turbo, по производительности ничуть не уступающий флагманам 2022 модельного года, в том числе iPhone 14 Pro Max.

Что ожидать от Redmi Note 12

Открывающий линейку Redmi Note 12 одноименный смартфон по умолчанию поставляется с AMOLED-экраном – панелей IPS в этой серии пока нет. Здесь матрица имеет диагональ 6,67 дюйма, разрешение 2400x1080 точек (Full HD+), контрастность 4 500 000:1, 8-битное представление цвета частоту обновления 120 Гц и яркость от 450 до 1200 нит. Заявленная плотность – 395 пикселей на дюйм.

Основа смартфона – процессор Qualcomm Snapdragon 685 с 6-нанометровым техпроцессом и восемью ядрами внутри, частота которых достигает 2,8 ГГц. Есть встроенная графика Adreno 610. В паре с CPU работает модуль оперативной памяти LPDDR4X, а за хранение информации отвечает чип UFS2.2.

Смартфон питается от АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки (блок питания на 33 Вт в комплекте). В нем есть два SIM-слота и лоток под карты microSD до 1 ТБ, чип NFC для оплаты за товары и услуги, отдельный вход под наушники и прошивка MIUI 14, работающая на базе ОС Android 13 – самой современной на момент премьеры устройств. Из беспроводных модулей имеются GЗЫ.ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5).

Корпус Redmi Note 12 имеет минимальную защиту от воды и пыли по стандарту IP53. Вписанная в экран фронтальная камера имеет разрешение 13 МП, апертуру f/2.45 и оптику с пятью линзами. Максимальное разрешение видео – Full HD на 30 кадрах в секунду.

Тестирование Redmi Note 12

Тыльный модуль камер открывает 50-мегапиксельный сенсор Samsung JN1 размером 1/2,76 дюйма с апертурой f/1.8. Дополнительные датчики – 8 МП (сверхширокоугольный, 1/4 дюйма, f/2.2, угол обзора 120 градусов) и макрокамера 2 МП (f/2.4). Поддержка записи роликов в 4К не реализована – только Full HD и не больше 30 кадров в секунду.

Такой же, но другой

Вдвое более дорогой Redmi Note 12 Pro+ внешне очень похож на базовый Redmi Note 12 Pro+ – различить их можно, разве что, по оформлению тыльного блока камер. Размеры у телефонов почти идентичные – 166х76х8 мм у Redmi Note 12 и 163х76х9 мм у Redmi Note 12 Pro+. Весят смартфоны 184 и 211 граммов соответственно, располагая идентичных размеров экранами – 6,67 дюйма по диагонали, а также батареейна 5000 мАч.

Фото: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Но дисплей у Redmi Note 12 Pro+ немного отличается: пиковая яркость 900 нит, контрастность 5 000 000:1. АКБ смартфона поддерживает 120-ваттную проводную зарядку (блок питания в комплекте, докупать не потребуется).

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Процессора Qualcomm в Redmi Note 12 Pro+ нет – он заменен на 6-нанометровый MediaTek Dimensity 1080. Это тоже восьмиядерный CPU, но с частотой до 2,6 ГГц и графикой Mali-G68. Модули памяти те же – LPDDR4X (оперативная) и UFS2.2 (встроенная).

Производитель встроил в смартфон модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, и поддержку сотовых сетей пятого поколения, которых в России в широком доступе нет. Фронтальная камера делает 16-мегапиксельные снимки и пишет Full HD-видео на 60 кадрах.

Главная отличительная черта Redmi Note 12 Pro+ - его основная камера на 200 МП с широкоугольной оптикой и апертурой f/1.65. Сенсор имеет размер 1/1,4 дюйма и комплектуется объективом из семи линз. Камера дополнена многочисленными алгоритмами улучшения снимков.

Когда можно немного сэкономить

Сверхширокоугольная камера смартфона получила разрешение 8 МП, апертуру f/2.2 и угол обзора 119 градусов, а камера для макросъемки снимает с разрешением 2 МП при апертуре f/2.4. В отличие от базового Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro+ рассчитан на запись 4К-роликов при частоте 30 кадров в секунду.