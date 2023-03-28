Xiaomi выпускает смартфон на суперпроцессоре мощностью как у iPhone 14 Pro, но втрое дешевле. Цена, видео
Анонсирован смартфон Redmi Note 12 Turbo, за счет новейшего процессора не уступающий по производительности более дорогим телефонам, в том числе iPhone 14 Pro. При этом сам он стоит от 22,2 тыс. руб, предлагая за эти деньги не только высокую скорость работы, но и большой аккумулятор в сочетании с хорошими камерами.
Зачем платить больше
Компания Xiaomi показала смартфон Redmi Note 12 Turbo – первый в мире телефон с продвинутым процессором Qualcomm 7 Gen 2 Plus. Этот CPU создавался для устройств среднего класса, но по своим характеристикам он опережает многие флагманские решения, в том числе и в современных топовых смартфонах.
Как сообщал CNews, премьера Qualcomm 7 Gen 2 Plus состоялась в середине марта 2023 г. Он способен «выбить» более 1 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, что подтвердили тесты самой Xiaomi. На том же уровне находится и Apple iPhone 14 Pro, только стоит он в разы дороже Redmi Note 12 Turbo.
В США новый iPhone 14 Pro на 128 ГБ продается за $999 (76,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 марта 2023 г.), тогда как Xiaomi оценила Redmi Note 12 Turbo в 1999 юаней (22,2 тыс. руб.) за комплектацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Версия с 12 ГБ RAM и таким же объемом ROM стоит 2199 (23,3 тыс. руб.), а за 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ROM придется заплатить 2399 юаней (25,6 тыс. руб.). Если нужно больше памяти, то есть версия с 16 ГБ и 1 ТБ по цене 2799 юаней или около 32,2 тыс. руб.
Все цены актуальны для рынка Китая и Индии. Смартфоны Redmi доступны и в России, так что есть вероятность появления Note 12 Turbo в местных сетях распространения. Только стоить он, вполне вероятно, может дороже, чем в КНР — Xiaomi нередко грешит подобным.
Мощь в компактном корпусе
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 Plus – это CPU с восемью ядрами на частоте до 2,91 ГГц, произведенный по техпроцессу 4 нм. В Redmi Note 12 Turbo oн соседствует с оперативной памятью LPDDR5 – самой современной в мире на март 2023 г. и еще год назад устанавливавшейся исключительно в дорогие флагманские смартфоны. Этот модуль используется во всех комплектациях новинки Xiaomi, как и скоростной чип UFS 3.1, отвечающий за хранение информации.
Чтобы удержать стоимость смартфона на сравнительно невысоком уровне, при всех его достоинствах в виде немалого объема ОЗУ и ROM и мощного процессора, Xiaomi пришлось отчасти пожертвовать экраном. Здесь используется панель AMOLED с диагональю 6,67 дюйма, но с разрешением Full HD+ или 2400х1080 точек. На Quad HD+ рассчитывать не приходится.
С другой стороны, экран поддерживает частоту обновления до 128 Гц, имеет пиковую яркость 1000 нит и поддерживает технологии улучшения изображения Adaptive HDR, HDR10+ и Dolby Vision. Заявлено 100-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3 наряду с соотношением сторон 20:9.
За счет формы экрана смартфон получился вытянутым (161 мм), но при этом узким (75 мм). Xiaomi удалось снизить его толщину до 7,9 мм, а уменьшить вес, наоборот, не удалось — 161 грамм. Но тому есть объяснение.
Долго работать, быстро восстанавливаться
Внушительная масса смартфона — следствие присутствия в нем аккумулятора емкостью 5000 мАч, большей, чем у многих флагманов 2023 модельного года. Батарея поддерживает быструю зарядку до 67 Вт по USB-C. Параметры реверсивной и беспроводной зарядок не раскрыты.
Соблюдая давние традиции, Xiaomi с переходом на новые технологии не спешит избавляться от старых. По этой причине в Redmi Note 12 Turbo сохранен 3,5-миллиметровый миниджек под проводные наушники, хотя в телефоне присутствует суперсовременный модуль Bluetooth 5.3 для синхронизации с беспроводной гарнитурой.
Также в наличии модуль Wi-Fi 802.11ax, он же Wi-Fi 6 и неактуальная для России поддержка сотовых сетей пятого поколения. Все перечисленное дополнено модулем NFC для бесконтактной оплаты, двумя слотами nanoSIM, сканером отпечатков пальцев в экране и прошивкой MIUI 14, установленной поверх новой ОС Android 13.
Фотовозможности
Xiaomi встроила в Redmi Note 12 Turbo комбо-набор из четырех камер, одну из которых встроила в небольшой вырез в экране. Это 16-мегапиксельный сенсор, способный записывать Full HD-ролики на 60 кадрах в секунду и отвечающий за разблокировку по лицу.
Тыльный модуль начинается с основной камеры на 64 МП с сенсором размерами 1/2". Он дополнен оптической стабилизацией изображения и способен писать ролики в Ultra HD на частоте 30 кадров в секунду. Дополнительный сенсор — широкоугольный на 8 МП с апертурой f/2.2 и углом обзора 120 градусов. Третья камера — макро на 2 МП с f/2.4. Из «улучшайзеров» здесь присутствуют алгоритмы искусственного интеллекта Xiaomi Image Brain 2.0 и поддержка HDR.