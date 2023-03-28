Xiaomi выпускает смартфон на суперпроцессоре мощностью как у iPhone 14 Pro, но втрое дешевле. Цена, видео

Анонсирован смартфон Redmi Note 12 Turbo, за счет новейшего процессора не уступающий по производительности более дорогим телефонам, в том числе iPhone 14 Pro. При этом сам он стоит от 22,2 тыс. руб, предлагая за эти деньги не только высокую скорость работы, но и большой аккумулятор в сочетании с хорошими камерами.

Зачем платить больше

Компания Xiaomi показала смартфон Redmi Note 12 Turbo – первый в мире телефон с продвинутым процессором Qualcomm 7 Gen 2 Plus. Этот CPU создавался для устройств среднего класса, но по своим характеристикам он опережает многие флагманские решения, в том числе и в современных топовых смартфонах.

Как сообщал CNews, премьера Qualcomm 7 Gen 2 Plus состоялась в середине марта 2023 г. Он способен «выбить» более 1 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, что подтвердили тесты самой Xiaomi. На том же уровне находится и Apple iPhone 14 Pro, только стоит он в разы дороже Redmi Note 12 Turbo.

В США новый iPhone 14 Pro на 128 ГБ продается за $999 (76,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 марта 2023 г.), тогда как Xiaomi оценила Redmi Note 12 Turbo в 1999 юаней (22,2 тыс. руб.) за комплектацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Версия с 12 ГБ RAM и таким же объемом ROM стоит 2199 (23,3 тыс. руб.), а за 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ROM придется заплатить 2399 юаней (25,6 тыс. руб.). Если нужно больше памяти, то есть версия с 16 ГБ и 1 ТБ по цене 2799 юаней или около 32,2 тыс. руб.

Фото: GizmoChina Невысокую стоимость в дизайне новинки Redmi ничего не выдает

Все цены актуальны для рынка Китая и Индии. Смартфоны Redmi доступны и в России, так что есть вероятность появления Note 12 Turbo в местных сетях распространения. Только стоить он, вполне вероятно, может дороже, чем в КНР — Xiaomi нередко грешит подобным.

Мощь в компактном корпусе

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 Plus – это CPU с восемью ядрами на частоте до 2,91 ГГц, произведенный по техпроцессу 4 нм. В Redmi Note 12 Turbo oн соседствует с оперативной памятью LPDDR5 – самой современной в мире на март 2023 г. и еще год назад устанавливавшейся исключительно в дорогие флагманские смартфоны. Этот модуль используется во всех комплектациях новинки Xiaomi, как и скоростной чип UFS 3.1, отвечающий за хранение информации.

Чтобы удержать стоимость смартфона на сравнительно невысоком уровне, при всех его достоинствах в виде немалого объема ОЗУ и ROM и мощного процессора, Xiaomi пришлось отчасти пожертвовать экраном. Здесь используется панель AMOLED с диагональю 6,67 дюйма, но с разрешением Full HD+ или 2400х1080 точек. На Quad HD+ рассчитывать не приходится.

С другой стороны, экран поддерживает частоту обновления до 128 Гц, имеет пиковую яркость 1000 нит и поддерживает технологии улучшения изображения Adaptive HDR, HDR10+ и Dolby Vision. Заявлено 100-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3 наряду с соотношением сторон 20:9.

Фото: pchocasi.com.tr Материал корпуса Xiaomi не раскрывает. Но, если судить по цене, то, вероятно, это пластик

За счет формы экрана смартфон получился вытянутым (161 мм), но при этом узким (75 мм). Xiaomi удалось снизить его толщину до 7,9 мм, а уменьшить вес, наоборот, не удалось — 161 грамм. Но тому есть объяснение.

Долго работать, быстро восстанавливаться

Внушительная масса смартфона — следствие присутствия в нем аккумулятора емкостью 5000 мАч, большей, чем у многих флагманов 2023 модельного года. Батарея поддерживает быструю зарядку до 67 Вт по USB-C. Параметры реверсивной и беспроводной зарядок не раскрыты.

Что внутри у Redmi Note 12 Turbo

Соблюдая давние традиции, Xiaomi с переходом на новые технологии не спешит избавляться от старых. По этой причине в Redmi Note 12 Turbo сохранен 3,5-миллиметровый миниджек под проводные наушники, хотя в телефоне присутствует суперсовременный модуль Bluetooth 5.3 для синхронизации с беспроводной гарнитурой.

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Также в наличии модуль Wi-Fi 802.11ax, он же Wi-Fi 6 и неактуальная для России поддержка сотовых сетей пятого поколения. Все перечисленное дополнено модулем NFC для бесконтактной оплаты, двумя слотами nanoSIM, сканером отпечатков пальцев в экране и прошивкой MIUI 14, установленной поверх новой ОС Android 13.

Фотовозможности

Xiaomi встроила в Redmi Note 12 Turbo комбо-набор из четырех камер, одну из которых встроила в небольшой вырез в экране. Это 16-мегапиксельный сенсор, способный записывать Full HD-ролики на 60 кадрах в секунду и отвечающий за разблокировку по лицу.

Фото: ITHome Оказывается, под современные камеры вовсе не требуется делать гигантскую выштамповку на корпусе

Тыльный модуль начинается с основной камеры на 64 МП с сенсором размерами 1/2". Он дополнен оптической стабилизацией изображения и способен писать ролики в Ultra HD на частоте 30 кадров в секунду. Дополнительный сенсор — широкоугольный на 8 МП с апертурой f/2.2 и углом обзора 120 градусов. Третья камера — макро на 2 МП с f/2.4. Из «улучшайзеров» здесь присутствуют алгоритмы искусственного интеллекта Xiaomi Image Brain 2.0 и поддержка HDR.