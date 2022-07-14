Россия осталась без 5G на долгие годы

Массового распространения в России сетей 5G в ближайшей перспективе ожидать не стоит. Этому препятствует целый ряд факторов: занятость необходимых частот, прекращение поставок импортного телеком-оборудования и отсутствие российских базовых станций. Операторы сосредоточились на поддержке 4G-сетей, которые в России появились еще в 2011 г.

5G не для России

Полноценный запуск сотовых сетей пятого поколения 5G в России в обозримом будущем невозможен, сообщило издание «Деловой Петербург». Технологию связи, переход на которую многие страны начали еще в прошлом десятилетии, россияне в большинстве своем пока не смогут опробовать из-за совокупности ряда факторов.

Основная причина, по оценке опрошенных изданием аналитиков, – это запрет на использование в России так называемого «золотого» частотного диапазона 5G – 3,4-3,8 ГГц. Он применяется для строительства сетей пятого поколения в других странах мира, но в России он отдан под нужды силовых структур.

Власти предпринимают попытки выделить под российские 5G совсем другие частоты. Например, в июле 2022 г. Минцифры предложило выделить отечественным операторам диапазон 24,25-27,5 ГГц. По мнению собеседников издания, на них едва ли получится построить базовый скелет сетей – эти частоты больше подходят в качестве дополнительных и могут использоваться для разгрузки основных сетей в моменты пикового их использования.

Надуманная проблема

К моменту выхода материала военные и силовые ведомства, использующие для связи частоты 3,4-3,8 ГГц, не сообщали о готовности отдать их для строительства гражданских сетей пятого поколения. Между тем, по мнению директора фонда «Общество защиты интернета» Михаила Климарева, сосуществование военных и гражданских сетей в одном диапазоне вполне допустимо.

4G останутся основными сотовыми сетями в России еще как минимум на несколько лет

Климарев сообщил изданию, что запуск российских 5G-сетей в диапазоне 3,4-3,8 ГГц не повлияет на работу спецустройств, работающих в нем, в том числе радаров. «Ну не сможет гражданский телефон помешать радиолокационной станции. Технически этот диапазон никому вообще не нужен, кроме операторов», – заявил Климарев.

Без кирпичей дом не построить

Занятость «золотого» диапазона – не единственная и, вероятно, не самая главная в современных реалиях проблема, мешающая развитию сетей пятого поколения в России. С конца февраля 2022 г. из России ушли все крупнейшие мировые поставщики сетевого оборудования.

Компании Nokia, Ericsson и Cisco официально объявили о сворачивании всех операций в России. Китайская Huawei тоже прекратила поставки базовых станций российским операторам связи, но без каких-либо заявлений со стороны руководства.

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Отечественного оборудования 5G в России почти нет. Существует лишь несколько базовых станций, застрявших на уровне работоспособного прототипа – разработчики не торопятся начинать их серийное производство. По словам собеседников издания, в настоящее время у этих разработчиков есть два пути, и оба пока тупиковые.

Первый подразумевает запуск мелкосерийного производства, что выльется в крупные денежные вливания. Второй – это путь крупномасштабного выпуска станций, измеряющийся сотнями тысяч устройств с отправкой значительной их части на экспорт. С учетом нынешней геополитической обстановки это тоже почти невозможно.

Застрять в прошлом, чтобы не остаться без связи

Российские операторы связи в настоящее время почти не интересуются 5G-сетями, несмотря на то, что у некоторых из них есть тестовые покрытия, в том числе и под землей. Как сообщили изданию их представители, сейчас ставка делается на LTE, то есть на сотовые сети четвертого поколения.

4G в России развиваются с 2011 г., но, как известно, значительно уступают 5G по скорости передачи информации. Операторы стараются выжать из них максимум возможного, в результате чего появляются услуги увеличения скорости наподобие Pre-5G у «Мегафона».

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Но отказ поставщиков телеком-железа работать с Россией касается не только 5G-оборудования. Широкого производства 4G-станций в России тоже нет – оно тоже поставлялось Nokia, Ericsson и другими иностранными компаниями. Операторы заняты сохранением имеющегося у них оборудования, но без импорта новых «железок» оно со временем начнет выходить из строя. Еще весной 2022 г. CNews писал, что до конца лета 2022 г. из-за этого в сетях операторов связи могут начаться массовые сбои.