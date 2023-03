Флагманские iPhone и Samsung больше не нужны. Создан процессор, превращающий дешевые смартфоны в монстров производительности

Qualcomm создала процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2 для недорогих смартфонов, не уступающий топовому Snapdragon 8 Gen 1 для флагманов. Он резко повысит производительность телефонов среднего ценового сегмента, что позволит пользователям экономить на покупке флагманских моделей. Первой о планах по выпуску смартфонов на новом чипе заявила китайская Redmi – дочерняя компания Xiaomi.

Производительность со скидкой

Компания Qualcomm анонсировала новейший мобильный процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2 для смартфонов среднего ценового сегмента. Чип должен существенно повысить производительность этих устройств, что сделает флагманские мобильники наподобие iPhone 14 Pro или Galaxy S23 почти бесполезными на фоне их более высокой цены.

Чтобы дополнительно акцентировать внимание на продвинутости своего нового CPU, Qualcomm назвала его именно Snapdragon 7 Plus Gen 2. Это очень важно ввиду того, что у нее в линейке нет ни 7 Plus Gen 1, ни 7 Gen 2. Вероятно, они появятся позже, но пока что объявлено только о 7 Plus Gen 2.

По сути, Snapdragon 7 Plus Gen 2, ввиду отсутствия перечисленных моделей, сейчас является прямым потомком чипа 7 Gen 1. Qualcomm утверждает, что ее новейшее творение на 50% быстрее своего предшественника с точки зрения возможностей основных вычислительных ядер. Что же до видеоподсистемы, то она быстрее и вовсе в два раза, если верить заявлениям Qualcomm. Независимые тесты пока не проводились, так что подтвердить или опровергнуть заявления американского вендора невозможно.

Фото: Qualcomm Новый Qualcomm всколыхнет продажи смартфонов среднего ценового сегмента

Шанс на то, что Qualcomm говорит правду, тем не менее, есть. У нее довольно большой кредит доверия, поскольку на примере своих новейших топовых чипов серии Snapdragon 8 она неоднократно доказывала, что даже в границах одного поколения CPU может эффективно наращивать производительность от модели к модели. К тому же она не была замечена в крупных скандалах с искусственным завышением производительности чипов, в отличие от своего главного конкурента — тайваньской MediaTek.

Почти флагман

Snapdragon 7 Plus Gen 2 — это, если судить по его «начинке», младший брат Snapdragon 8 Gen 1 образца декабря 2021 г. Отличий тут действительно немного, что, по-видимому, и обеспечивает новый чип хорошей скоростью работы.

Процессор оснащен одним супермощным ядром Cortex-X2 с частотой 2,91 ГГц и тремя высокопроизводительными ядрами Cortex-A710 на 2,49 ГГц. Завершает картину квартет из энергоэффективных ядер Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц.

Для сравнения, Snapdragon 7 Gen 1 располагает одним ядром Cortex-A710 (2,4 ГГц), еще тремя Cortex-A710, но с частотой 2,36 ГГц и четырьмя Cortex-A510 на 1,8 ГГц. Даже бенчмарки не нужны, чтобы понимать, что «энерговооруженность» у Snapdragon 7 Plus Gen 2 существенно лучше.

В тесте AnTuTu Snapdragon 7 Gen 1 набирает 550 тыс. баллов, результат Snapdragon 8 Gen 1 — в пределах 1 млн баллов. Возможно, Snapdragon 7 Plus Gen 2 сможет «разменять» 1 млн.

Фото: Liliputing Основные спецификации Snapdragon 7 Plus Gen 2

Сама Qualcomm не делилась точными данными о производительности, но ранние утечки говорят об 1 млн баллов в AnTuTu. Для сравнения, Snapdragon 7 Gen 1 набирает около 550 000 баллов, а 1 млн — это результат той же Snapdragon 8 Gen 1.

Информацию о графической подсистеме своего детища Qualcomm пока не раскрывает. Зато известно о наличии в нем встроенного модема Snapdragon X62 5G с поддержкой сетей пятого поколения и скоростью передачи данных до 4,4 Гбит/с. Чип поддерживает 200-мегапиксельные камер, 4К-экраны и может работать с модулями памяти LPDDR5-3200 (оперативная) и UFS 3.1 (встроенная).

Китай потирает руки

Snapdragon 7 Plus Gen 2 выпускается по нормам 4-нанометрового техпроцесса, который и Samsung, и TSMC (контрактные вендоры микросхем) освоили еще осенью 2021 г. С выпуском чипов по этой технологии в 2023 г. никаких проблем не возникает, так что первые устройства на базе Snapdragon 7 Plus Gen 2 ждать себя не заставят.

Как и следовало ожидать, Китай первым заявил о желании видеть Snapdragon 7 Plus Gen 2 в составе своих смартфонов. Раньше всех о разработке такого мобильника заявила компания Redmi – любимая россиянами «дочка» не менее любимой ими компании Xiaomi.

Первым в мире смартфоном на базе нового чипа Qualcomm может стать Redmi Note 12 Turbo. Компания пока что заявила лишь о планах по его выпуску, не раскрыв никаких подробностей о нем и не назвав дату релиза, так что другие вендоры, если поспешат, могут опередить Redmi.

Огромный плюс для пользователей

Тот факт, что глаз на Snapdragon 7 Plus Gen 2 положила именно Redmi, а не сама Xiaomi – это очень хороший знак для пользователей. Xiaomi еще в 2019 г. выделила Redmi в отдельный бренд, под которым теперь выпускает недорогие мобильники с хорошим «железом». Под своим основным брендом, который несколько лет назад лишился знаменитой приставки Mi, она с недавних пор продает только флагманские смартфоны, стоимость которых нередко превышает 100 тыс. руб.

Появление в продаже недорогих устройств на базе Snapdragon 7 Plus Gen 2 подставит под сомнение целесообразность покупки более дорогих топовых смартфонов. По сути, этот процессор позволяет встроить в устройство среднего класса и хорошую камеру, и экран с высоким разрешением — два самых главных компонента современного смартфона. Но станут ли производители сознательно «топить» флагманские устройства — вопрос открытый.