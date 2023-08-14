Xiaomi выпустила самый тонкий в мире смартфон с гибким экраном. Он на треть дешевле конкурента

Xiaomi выпустила складной смартфон Mix Fold 3 – самый тонкий среди всех существующих мобильников с гибким экраном. Это полноценный флагман, который стоит на треть дешевле своего конкурента – новейшего Samsung Galaxy Fold 5, несмотря на более продвинутые характеристики. В телефоне шесть камер и четыре процессора, три из которых управляют развитой системой питания.

Конкурент Galaxy Fold 5

Компания Xiaomi провела в Китае презентацию своего нового складного смартфона Mix Fold 3 с гибким экраном – его премьера состоялась спустя всего несколько дней с анонса его прямого конкурента Samsung Galaxy Fold 5. Новинка Xiaomi внешне напоминает складной флагман Samsung, но отличается от него как по толщине корпуса, так и по цене, притом в обоих случаях в лучшую сторону.

Первое поколение модели Mix Fold Xiaomi выпустила в конце марта 2021 г., и на тот момент она носила название Mi Mix Fold – бренд Mi ушел на покой в августе 2021 г. Новый Mix Fold 3 – это просто имиджевый аппарат, это полноценный флагман с новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, получившим дополнительный разгон, и двумя экранами – гибким на 8,03 дюйма с разрешением 2К и внешним обычным на 6,56 дюйма с соотношением сторон 21:9.

Что примечательно, Samsung хоть и конкурирует с Xiaomi на рынке смартфонов, но не упускает случая заработать на мобильниках этого китайского вендора. Именно Samsung является производителем обоих экранов для Mix Fold 3.

Фото: Xiaomi Два экрана, два аккумулятора , шесть камер и корпус из карбона - теперь Xiaomi делает такие флагманы

Mix Fold 3 позиционируется как самый тонкий складной смартфон в мире. В раскрытом состоянии его толщина составляет 5,26 мм, в сложенном – 10,86 мм для версии в корпусом из карбона, которая весит 255 граммов. Модификация со стеклянным корпусом толще на доли миллиметра и тяжелее на 4 грамма. Samsung Galaxy Fold 5 весит 253 грамма имеет толщину 6,5 мм в разложенном виде и 16 мм в сложенном.

Где купить, и сколько стоит

Продаваться Mix Fold 3 на первых порах будет только в Китае и исключительно в двух версиях – базовой с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти за 9 тыс. юаней (121,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 августа 2023 г.) и топовой с 16 ГБ RAM и 1 ТБ ROM за 11 тыс. юаней (149 тыс. руб.). Для сравнения, в КНР за Galaxy Fold 5 с 12 ГБ RAM и 512 ГБ ROM Samsung просит 13 тыс. юаней (176 тыс. руб.), а за 12 ГБ RAM и 1 ТБ ROM – 15 тыс. юаней (203,1 тыс. руб.). С учетом того, что спецификации смартфонов немного разные, Mix Fold 3 дешевле Galaxy Fold 5 примерно на треть.

В России Fold 5 тоже доступен, но по параллельному импорту. Например, в «Ситилинке» базовая модель на 12/512 ГБ стоила на момент выхода материала 200 тыс. руб., а версия с 1 ТБ памяти – 220 тыс. руб.

Основные возможности смартфона

В новом Mix Fold 3 Xiaomi использует только самую быструю на момент релиза память. ОЗУ – это модули LPDDR5X, а всю информацию хранит чип UFS 4.0.

Упомянутый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 вышел в ноябре 2022 г. и выпускается по самому современному на август 2023 г. техпроцессу 4 нм. CPU выдает более 1,28 млн баллов в бенчмарке AnTuTu 9 и почти 5000 баллов в многоядерном тесте в GeekBench 5, что делает его одним из самых производительных мобильных процессоров в мире. Это достигается за счет восьми ядер в четырех кластерах: флагманское ядро Cortex-X3 на 3200 МГц, пара высокопроизводительных Cortex-A715 на 2800 МГц, два немного более слабых Cortex-A710 (2800 МГц) и трио энергоэффективных ядер Cortex-A510 (2000 МГц). Также в наличии встроенный видеоускоритель Adreno 740.

Оба экрана Mix Fold 3 – это AMOLED-панели, никаких IPS-матриц здесь нет. Внутренняя панель – это 8,03-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 2160х1916 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Производитель заявляет, что этот экран имеет пиковую яркость 2600 нит и защищен сверхтонким стеклом, что, по-видимому, и позволило уменьшить общую толщину мобильника в сложенном состоянии.

Внешний экран выдает изображение в разрешении Full HD+ и защищен стеклом Gorilla Glass Victus второго поколения. Этот дисплей имеет «киношное» соотношение сторон 21:9 и диагональ 6,56 дюйма.

Про камеры никто не забыл

Сосредоточив все усилия на уменьшении толщины корпуса Mix Fold 3, Xiaomi, тем не менее, не забыла установить в свой новый флагман современные камеры. Здесь их в избытке как по суммарному числу мегапикселей, так и в целом по количеству.

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Камер в Mix Fold 3 целых шесть, четыре из которых размещены на тыльной панели. Это блок из 50-мегапиксельной камеры на базе сенсора Sony IMX800 с оптической стабилизацией, ультраширокоугольного датчика на 12 МП с углом обзора 125 градусов и двух телефотомодулей на 10 МП каждый с 3,2- и 5-кратным зумом соответственно.

Оставшиеся две камеры снимают в разрешении 20 МП и предназначены для селфи. Они вмонтированы в верхнюю часть обоих экранов.

Когда аккумулятору нужен свой процессор

Система питания в Mix Fold 3 реализована в виде двух аккумуляторов, выдающих в сумме 4800 мАч емкости против 4400 мАч у Samsung Galaxy Fold 5. Производителем заявлена поддержка проводной зарядки мощностью 67 Вт, что не является рекордным значением в 2023 г., и очень мощной беспроводной зарядки на 50 Вт. При этом систему восполнения энергии аккумуляторов контролируют три процессора собственной разработки Xiaomi - Surge G1 и один Surge P2.

Прочие характеристики Mix Fold 3 не отличаются от аналогичных в других Android-флагманах. В смартфоне есть поддержка сетей 5G, ресиверы GPS и ГЛОНАСС, а также порт USB-C. Мини-джек, характерный для многих мобильников Xiaomi, здесь отсутствует – придется пользоваться только беспроводными наушниками или подключать проводные с переходником на USB-C.