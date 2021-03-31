Xiaomi выпустила смартфон с гибким экраном и собственной «Windows». Видео

Xiaomi представила смартфон Mi Mix Fold, он же Mi Mix 4, ставший ее первым мобильником со складным корпусом. У него такой же форм-фактор, как у Samsung Galaxy Fold, но специально для него она разработала «настольную» версию MIUI в стиле Windows 10 – с таскбаром, стартовым меню, рабочим столом и многооконностью.

Первый во всем

Компания Xiaomi анонсировала свой новейший имиджевый смартфон Mi Mix Fold, ставший полноценным представителем линейки Mi Mix. Предыдущая модель серии вышла полтора 2,5 года назад, и новый Mi Mix Fold во многих смыслах стал первым не только для самой Xiaomi, но и для мирового рынка смартфонов.

Mi Mix Fold получил гибкий экран – для Xiaomi это первый аппарат в таком форм-факторе. В смартфон встроена камера с «жидкой» линзой, которой пока нет ни у одного из существующих аппратов, и для ее работы Xiaomi создала свой первый процессор обработки изображений Surge C1. Эта линза имеет оптическую структуру, аналогичную линзе человеческого глаза, а не традиционной оптической линзе. Текучая жидкость в линзе обернута специальной пленкой, заменяющей традиционную оптическую линзу, и позволяет менять фокусное расстояние, что делает возможным симбиоз макро-камеры и телефото в одном сенсоре.

К релизу Mi Mix Fold Xiaomi шла более двух лет

Также это первый складной смартфон в мире на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 888 – все имеющиеся конкуренты Mi Mix Fold работают на более старых платформах. Qualcomm презентовала чип Snapdragon 888 в декабре 2020 г. Это один из первых мобильных CPU на 5-нанометровом техпроцессе. Он значительно опережает конкурентов в тестах на производительность, и найти его в настояoее время можно, к примеру, в смартфонах линеек Samsung Galaxy S21 и Xiaomi Mi 11.

Еще одна отличительная особенность смартфона – это его интерфейс. На второстепенном дисплее (в Mi Mix Fold два экрана) отображается классическая MIUI, а на основном – тоже MIUI, но с полностью переработанным интерфейсом, внешне напоминающим настольные ОС, в особенности Windows. Подобного тоже нет ни в одном другом складном смартфоне.

Релиз и цены

Mi Mix Fold, который изначально должен был называться Mi Mix 4, поступит в продажу 16 апреля 2021 г., но пока только в Китае – сроки глобального релиза Xiaomi не раскрывает. Базовая версия мобильника поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ и стоит при этом в пределах $1520 (115,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 31 марта 2021 г.). Комплектация на 12/512 ГБ обойдется в $1675 (126,8 тыс. руб.), плюс есть самый топовый вариант Ceramic Special Edition с тыльной керамической панелью с рисунком под карбон. Он оценивается в $1975 (149,5 тыс. руб.) и несет в себе 512 ГБ ROM и оперативную память объемом 16 ГБ. Цвет корпуса всегда один – черный.

Первый взгляд на Xiaomi Mi Mix Fold

Основной конкурент Xiaomi Mi Mix Fold – два поколения смартфона Samsung Galaxy Fold, имеющие точно такой форм-фактор. В российской рознице первый Fold стоит 140 тыс. руб., а второй, называющийся Z Fold 2, оценивается минимум в 165 тыс. руб. Вертикальная раскладушка Samsung Z Flip стоит 80 тыс. руб.

Два экрана в одном смартфоне

Основной экран Mi Mix Fold – это внутренняя панель AMOLED с диагональю 8,01 дюйма против 7,6 дюйма у того же Samsung Z Fold 2. Матрица поддерживает разрешение Full HD+ (2480х1860 пикселей), технологии HDR10+ и Dolby Vision, а также охватывает 100% цветового пространства DCI-P3. Пиковая яркость экрана составляет 600 нит при контрастности 4300000:1 и соотношении сторон 4:3.

Без складки на экране в месте сгиба не обошлось

Дополнительный экран расположен на внешней части смартфона и может использоваться, когда его корпус закрыт. Это тоже AMOLED, но вертикальный, с пропорциями 3:1, разрешением 2520х840 точек и диагональю 6,52 дюйма. Есть поддержка HDR10+, яркость 700 нит и частота обновления 90 Гц.

Премьеру смартфона провел глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun), и он не упомянул, что внутренний экран имеет залом на месте сгиба. Тем не менее, на «живых» снимках и видео он отлично виден, но этот дефект присутствует во всех современных смартфонах с гибким дисплеем, без единого исключения.

«Настольная» MIUI

Mi Mix Fold работает на базе ОС Google Android 11, самой современной на момент премьеры смартфона. Мобильник укомплектован фирменной прошивкой Xiaomi MIUI 12, которая на дополнительном экране выглядит так же, как на десятках других смартфонов компании.

Стандартный интерфейс MIUI можно запускать на обоих экранах

Особенность прошивки раскрывается при переходе на основной экран. В нее встроили режим Desktop Mode, в котором MIUI превращается в своего рода аналог ОС Windows 10 – в этом режиме у нее есть стартовое меню, панель задач, часы в левом нижнем углу и, конечно же, рабочий стол.

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В настольном режиме MIUI получила и еще одну особенность десктопных ОС – многооконность. На экране смартфона можно запускать несколько приложений одновременно и пользоваться ими без необходимости переключения между ними через меню многозадачности, как в обычных мобильниках.

Сходство с Windows 10 более чем очевидно

Окна приложений можно располагать в произвольных местах, выбирая нужное касанием по нему. Также есть режим запуска двух приложений, которые поровну поделят между собой всю площадь экрана.

Фотокамеры

В Mi Mix Fold установлен основной блок камер, состоящий из трех сенсоров. Базовый из них – это Samsung ISOCELL HM2 размерами 1/1.52 дюйма с разрешением 108 Мп с 7-элементной оптикой. Также есть ультраширокоугольный датчик на 13 Мп с углом обзора 123 градуса и 8-мегапиксельный, который и получил «жидкую» линзу.

Основная фотокамера - одна из многочисленных интересных особенностей Mi Mix Fold

Особенность оптики третьей камеры в том, что она умеет менять фокусное расстояние, то есть оптический зум у нее меняется в пределах от 3-кратного до 30-кратного.

Фронтальный модуль, вписанный в дополнительный дисплей смартфона, получил разрешение 20 Мп. Никаких интересных особенностей у этой камеры нет.

Батарея и интерфейсы

Mi Mix Fold поставляется с NFC-чипом, модулями Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E, у него есть встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев, поддержка сотовых сетей пятого поколения и два слота под SIM-карты. Внутри него располагаются быстрая флеш-память UFS 2.1 и самая современная на данный момент память оперативная – LPDDR5, вышедшая в феврале 2020 г.

Купить Mi Mix Fold можно пока только в Китае и только в черном исполнении

Зарядка смартфона осуществляется по USB-C, и он работает от двух аккумуляторов суммарной емкостью 5020 мАч. Есть поддержка быстрой 67-ваттной зарядки – от 0% до 100% за 37 минут.

Дополнительно смартфон экипирован четырьмя динамиками производства Harman Kardon (принадлежит Samsung). Mi Mix Fold весит 317 граммов, а его размеры в закрытом состоянии составляют 173х70х17 мм, в раскрытом – 173х133х8 мм.