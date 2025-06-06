Xiaomi выпустила дешевый планшет Redmi Pad 2 с большой батареей и экраном не хуже, чем у iPad Pro

Начались мировые продажи недорогого планшета Redmi Pad 2 с экраном, по размерам сопоставимым с iPad Pro. Релиз состоялся в Германии, Индии, на Филиппинах и в ряде других стран, В том числе в Казахстане. Планшет в базовой комплектации стоит меньше 14 тыс. руб., но при этом поставляется с батареей 9000 мАч против 8000 мАч в предыдущем поколении.

Общемировой релиз

Компания Xiaomi начала мировые продажи планшетного компьютера Redmi Pad 2, основная «фишка» которого – это его цена. В рознице он стоит меньше 14 тыс. руб., и купить его можно в целом ряде стран, включая Индию, Филиппины, Германию. Россия на момент выхода материала в этот список не входила, и не было известно, появится ли он в российской рознице. Другие планшеты Xiaomi и Redmi, в том числе Redmi Pad SE, в России доступны как на маркетплейсах, так и в обычной офлайн-рознице.

Редакция CNews также нашла этот планшет на официальном сайте Xiaomi для Казахстана.

На глобальном рынке Redmi Pad 2 доступен в двух цветах своего цельнометаллического корпуса – сером и светло-зеленом. Комплектаций три: младшая включает 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти и стоит в Казахстане 85 тыс. тенге (13,1 тыс. руб. по курсу Центробанка на 6 июня 2025 г.). Старшая включает 8 ГБ RAM и 256 ГБ ROM и оценивается в 100 тыс. тенге (15,5 тыс. руб.).

Xiaomi Redmi Pad 2

В Индии доступна версия с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM, которая стоит 16,2 тыс. рупий (15 тыс. руб.). Самой базовой комплектации в этой стране нет, а за версию на 8/256 ГБ придется выложить 19,3 тыс. рупий или 17,9 тыс. руб., по данным портала Gizmochina.

В планшете используются модули LPDDR4x для оперативной памяти и UFS 2.2 для встроенной.

Экран и процессор

Основу нового планшета Xiaomi составляет процессор компании MediaTek с маркетинговым названием Helio G100-Ultra. От обычного G100 он отличается только приставкой Ultra и на деле располагает аналогичными спецификациями – техпроцесс 6 нм, два ядра Cortex A76 на 2,2 ГГц и шесть А55 на 2 ГГц, видеочип Mali-G57 MC2.

Релиз процессора состоялся в августе 2024 г. Результат в бенчмарке AnTuTu 10 – 429 тыс. баллов, в GeekBench 6 – около 2000 баллов.

Xiaomi Экран большой, но и рамки не маленькие

Экран Redmi Pad 2 имеет диагональ 11 дюймов при почти классическом соотношении сторон – 16:10. Он выводит изображение в разрешении 2560х1600 точек или Quad HD+, что соответствует плотности 274 пикселя на дюйм.

Xiaomi заявляет о наличии адаптивной частоты обновления с верхним пределом в 90 Гц, пиковой яркости 600 нит, поддержке стилуса и способности отображать до 1,07 млрд цветов.

Камеры и аккумулятор

Redmi Pad 2 работает от встроенного аккумулятора емкостью 9000 мАч, что на 1000 мАч больше, нежели в первом поколении планшета. Однако быстрой зарядки компьютер не получил, так что на восполнение энергии потребуется потратить не один час.

Предельная мощность зарядного устройства, которое поддерживает Redmi Pad 2, составляет 18 Вт. Однако такой блок питания придется приобретать отдельно, поскольку в комплект поставки входит 15-ваттная зарядка.

Камер в планшете две – по одной спереди и сзади. Фронтальный модуль имеет разрешение 5 МП и сенсор размерами 1/5 дюйма. Его диафрагма – f/2.2, и он умеет снимать Full HD-ролики на 30 кадрах в секунду.

Xiaomi Xiaomi обещает цельнометаллический корпус

Точно такие же параметры записи видео и у тыльной камеры, но сам по себе сенсор здесь более современный. Он снимает в разрешении 8 МП, имеет поддержку HDR, располагает диафрагмой f/2.0, собственными габаритами 1/4 дюйма и размером пикселя 1,12 мкм (как у фронтальной камеры).

Можно даже позвонить

Redmi Pad 2 выделяется наличием двух слотов под SIM-карты и поддержкой сотовых сетей четвертого поколения. Также в него можно установить карту памяти microSD объемом до 2 ТБ.

За счет цельнометаллического корпуса и емкой батареи компьютер весит 519 граммов, а его толщина составляет 7,36 мм. Внутри него есть ресиверы GPS и ГЛОНАСС, модули Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 5 с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц, а также прошивка HyperOS 2, заменившая собой всемирно известную MIUI и установленная поверх ОС Android 15.