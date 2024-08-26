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В Китае создана суверенная Windows на базе Debian Linux. Дизайн один в один, как у Windows 11, но никакой телеметрии Microsoft

В Китае выпущен дистрибутив Deepin Linux 23, получивший графическую оболочку в стиле Windows 11. Анонс системы состоялся два года назад, и нет информации, что заставило разработчиков затянуть с релизом столь надолго. Сам Deepin Linux в 2024 г. отмечает свое 20-летие – это один из старейших дистрибутивов Linux из ныне существующих и по-прежнему развивающихся.

Windows по-китайски

Китайские разработчики представили на суд общественности обновленный Linux-дистрибутив Deepin Linux, пишет The Register. ОС доросла до версии 23 и превратилась в почти полную визуальную копию Windows 11 – самой современной ОС Microsoft и одной из самых востребованных десктопных ОС в мире. Даже кнопка меню «Пуск» по умолчанию находится в центре панели задач, хотя в настройках ее можно сместить в нижний левый угол экрана.

Анонс Deepin Linux 23 состоялся летом 2022 г., то есть на доработку дистрибутива у разработчиков ушло два года. Сама система развивается с 2004 г. и представляет собой бесплатную версию другой китайской системы – UOS. В основе каждой из них лежит Debian, все базовые apt-комманды поддерживаются.

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Deepin
Интерфейс Windows 11 скопирован с поразительным вниманием к деталям

По данным компании Uniontech, развивающей UOS, к ноябрю 2023 г. количество пользователей Deepin Linux перевалило за 3 млн. Более актуальные сведения компания не предоставляет, но в целом 3 млн – это очень мало. Для сравнения, пользователей CentOS и Fedora по всему миру примерно в 10 раз больше, пишет The Register. Также столь невысокая популярность Deepin Linux вызывает немало вопросов на фоне того, то КНР – вторая после Индии страна по численности населения, в ней проживают более 1,41 млрд человек.

Ярче и сочнее

Оболочка Deepin Linux 23 действительно является почти полной копией интерфейса Windows 11, но если в системе Microsoft акцент сделан на холодные сдержанные оттенки, то авторы Deepin Linux 23 в выборе цветов себя ограничивать не стали. В результате система выглядит более «цветастой», но, судя по скриншотам, настроить цветовые схемы все же можно. По меньшей мере, доступна темная тема.

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Deepin
Многозадачность поддерживается

Разработчики изменили не только внешний вид системы, но и ее внутреннее наполнение. Если раньше Deepin Linux создавала на системном диске два раздела, то теперь их намного больше – системный раздел EFI, /boot раздел на 1,5 ГБ, раздел swap и корневой раздел на 15 ГБ. Оставшаяся часть накопителя под раздел с меткой _dde_data, в котором владелец ПК будет хранить свои данные.

Все разделы используют файловую систему ext4. Однако, как пишет The Register, разработчики внесли дополнительную путаницу – раздел данных смонтирован в нескольких местах, включая /home, /var, /opt и даже специальную точку монтирования /persistent. Для чего сделано именно так, авторы дистрибутива не поясняют.

Новое снаружи, старое внутри

Сборка Deepin Linux 23, как и все предыдущие релизы, основана Debian. Это означает. В числе прочего, что классические apt-команды, работающие в Debian, можно использовать и здесь. Но важно отметить, что Uniontech работает над собственной системой пакетов для разных дистрибутивов и архитектур, которая раньше называлась Linglong, а теперь переименована в Linyaps. В связи с этим в Deepin было добавлено несколько новых команд, среди которых: linglong-repair-tool, ll-box, ll-box-static, ll-cli, ll-installer, и llpkg.

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Deepin
Новый Deepin Linux 23 отлично подходит для игр, не хуже, чем Windows

Несколько встроенных приложений (календарь, браузер и клиент электронной почты) устанавливаются как пакеты Linyaps. Согласно описанию Linyaps, его пакеты являются кроссплатформенными. Поскольку Deepin в настоящее время доступен для x86-64, Arm64, Loongson и RISC-V, кроссплатформенность Linyaps может стать значимым преимуществом Deepin, пишет The Register.

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Цифровизация

У Deepin есть собственный магазин приложений, но подавляющее большинство утилит в каталоге разработаны в КНР и имеют интерфейс на китайском языке. Однако есть и знакомые пользователям из других стран программы – например, в магазине присутствуют браузеры Chrome и Firefox. Что касается фирменного браузера Deepin, то он хоть и основан на Chromium, но давным-давно устарел, поскольку 26 августа 2024 г. Chromium обновился до версии с индексом 130.

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Deepin
Чтобы играть на новом Deepin, достаточно скачать официальный эмулятор Proton компании Valve

Как пишет The Register, авторы дистрибутива, по всей видимости, весьма серьезно настроены на создание сообщества и экосистемы приложений для своей ОС. К преимуществам Deepin эксперты издания отнесли простоту и удобство интерфейса, в особенности на фоне графических сред GNOME и KDE Plasma. Отдельно они подчеркнули, что ОС умеет запускаться в live-режиме, то есть без установки на жесткий диск – это позволяет опробовать ее «на берегу», если решение об отказе от нынешней ОС в пользу Deepin пока не принято. При установке пользователь сможет выбрать версию основы системы – ядра Linux. Вариантов всего два 6.9 и 6.6.

Все идет по плану

В Китае уже несколько лет действует программа импортозамещения – по всей стране в госсекторе и компаниях с госучастием ведется замена ПК и софта с иностранных на суверенные. Сходство Deepin 23 с Windows 11, в теории, могло бы заметно упростить отказ от привычной ОС Microsoft.

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Deepin
Старый интерфейс Deepin

Отметим также, что у КНР уже есть опыт отказа от Windows в пользу Deepin даже в потребительском сегменте. Например, в октябре 2019 г. компания Huawei выпустила целую серию ноутбуков MateBook, из коробки работающих именно на Deepin. Это был ответ компании на угрозы со стороны Microsoft об отлучении Huawei и всех владельцев ее ноутбуков от обновлений Windows.

Геннадий Ефремов

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